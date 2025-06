VW Tera se destaca e Fiat Strada é líder de vendas em junho

O mercado automobilístico brasileiro está pegando fogo e a grande novidade é que a Fiat Strada está prestes a conquistar o título de líder de vendas até o fim de junho. Com apenas um dia para o término do mês, a picape arrebentou com 10.786 unidades vendidas, segundo os dados recentes da Fenabrave. Isso representa mais de 700 unidades acima do VW Polo, que ficou com 10.056. Curiosamente, no início do mês, a situação era bem diferente, com o Polo na frente.

E falando em populares, entre os SUVs e crossovers, temos o VW T-Cross, com 7.895, ocupando o terceiro lugar. Lá atrás, o Hyundai HB20, que na primeira quinzena estava em boa posição, viu sua venda descer para 6.708, sendo ultrapassado pelo Fiat Argo, que garantiu 7.019 unidades. O Creta, da Hyundai, também começou a mostrar a que veio, com 5.928 vendas, atingindo seu melhor desempenho desde a chegada da sua versão reestilizada.

Se você está curioso para saber sobre a briga pela 7ª posição, dá uma olhada! Ela está acirrada entre o Fiat Mobi e o Honda HR-V, que venderam 5.856 e 5.798, respectivamente. E o Toyota Corolla Cross, com 4.964 unidades, garantiu o 10º lugar, quase colado no Renault Kwid, que fechou com 4.942. O Fiat Fastback, com sua nova linha 2026 apresentada essa semana, apareceu na 12ª posição com 4.679 unidades vendidas.

Uma das surpresas do ranking é a VW Saveiro, com 4.380 unidades, que aparece em 13º, apenas 17 unidades à frente do VW Nivus. Na lista dos sedãs, o Chevrolet Onix Plus e o Toyota Corolla marcam presença em 20º e 24º, com 3.333 e 2.833 vendas, respectivamente. Enquanto isso, o estreante VW Tera já veio com tudo, alcançando 2.283 unidades e promete ser um nome para se contar a partir do próximo mês.

Vamos dar uma olhada nos números:

Ranking das Vendas em Junho

| POS. | MODELO | PARC. JUN. 25 |

|——|———————–|—————-|

| 1º | FIAT STRADA | 10.786 |

| 2º | VW POLO | 10.056 |

| 3º | VW T-CROSS | 7.895 |

| 4º | FIAT ARGO | 7.019 |

| 5º | HYUNDAI HB20 | 6.708 |

| 6º | CHEVROLET ONIX | 6.429 |

| 7º | HYUNDAI CRETA | 5.928 |

| 8º | FIAT MOBI | 5.856 |

| 9º | HONDA HR-V | 5.798 |

| 10º | TOYOTA COROLLA CROSS | 4.964 |

| 11º | RENAULT KWID | 4.942 |

| 12º | FIAT FASTBACK | 4.679 |

| 13º | VW SAVEIRO | 4.380 |

| 14º | VW NIVUS | 4.363 |

| 15º | TOYOTA HILUX | 4.271 |

| 16º | CHEVROLET TRACKER | 4.051 |

| 17º | JEEP COMPASS | 4.015 |

| 18º | FIAT PULSE | 3.632 |

| 19º | VW VIRTUS | 3.497 |

| 20º | CHEVROLET ONIX PLUS | 3.333 |

| 21º | FIAT TORO | 3.184 |

| 22º | NISSAN KICKS | 3.108 |

| 23º | JEEP RENEGADE | 2.952 |

| 24º | TOYOTA COROLLA | 2.833 |

| 25º | FORD RANGER | 2.762 |

É sempre interessante ver como as preferências mudam e os carros se destacam conforme os meses passam. Cada modelo tem sua essência e joga um papel importante na estrada.