VW Taos 2025 tem desconto de R$ 20 mil antes da reestilização

O VW Taos está prestes a passar por uma transformação, e a montadora está aproveitando esse momento para oferecer condições imperdíveis. Até o dia 31 de agosto, você pode levar para casa o modelo atual do SUV com até R$ 20 mil de desconto e financiamento a juros zero. É uma ótima chance para quem ama um bom carro, mas não tem problema em optar por uma versão do passado, não é mesmo?

Focando na versão Highline 2025, a grande novidade aqui é a troca do câmbio automático de seis marchas por um novíssimo de oito! Esse detalhe pode parecer pequeno, mas para quem dirige bastante, a diferença na resposta do carro nas trocas é notável. A versão Highline, que antes custava R$ 231.990, agora sai por R$ 211.990. Isso sem falar que a Volkswagen ainda oferece opções de financiamento bem interessantes.

Se você já teve que lidar com aquelas prestações assustadoras, vai adorar saber que o financiamento inclui uma entrada de R$ 127.194 (60% do total) e 24 parcelas mensais de R$ 3.671,57, tudo sem juros. Assim fica bem mais fácil colocar um SUV desses na garagem.

### O que vem de série no Highline?

Na versão Highline, o Taos vem muito bem equipado. Tem faróis inteligentes, iluminação ambiente, rodas de 19 polegadas, bancos dianteiros aquecidos e uma série de tecnologia que facilita a vida. Você vai contar com um assistente de estacionamento que é uma mão na roda, principalmente em cidades grandes, além do controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência. Para quem já pegou um trânsito pesado, essas funcionalidades não têm preço!

### Motor e desempenho na estrada

E sob o capô, o Taos traz um motor 1.4 TSI com 150 cv e um torque que impressiona: 25,5 kgfm. Os números falam por si: vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,3 segundos e pode chegar a uma velocidade máxima de 194 km/h. No dia a dia, com gasolina, você pode esperar médias de 11,1 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada. Legal, né? Para os apaixonados por eficiência, essas informações fazem toda a diferença.

### O futuro do Taos

Mas a mudança não para por aí. Em breve, a Volkswagen vai importar o Taos do México, deixando a produção na Argentina. Isso deve trazer uma nova roupagem estética para o SUV, com faróis e lanternas redesenhadas, além de um para-choque dianteiro mais robusto. Essa atualização vem acompanhada de novidades em cores, algo que a galera costuma gostar bastante. No Brasil, cores mais discretas ainda reinam preferidas.

A entrada do modelo mexicano no mercado vai afetar todos os lugares que antes recebiam o Taos argentino, incluindo Brasil e Uruguai, por conta da redução de custos.

Se você está de olho em um SUV que combina estilo, tecnologia e eficiência, essa é a hora de ficar atento!