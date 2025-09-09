VW T-Roc pode substituir Nivus e T-Cross, mas gera incertezas

Um dos SUVs que está dando o que falar na Europa é o VW T-Roc. Até pouco tempo, esse nome era meio desconhecido por aqui, mas a nova geração que foi apresentada recentemente levantou questões interessantes. Afinal, será que ele vai virar só uma inspiração para os nossos Nivus e T-Cross, ou pode ser que haja uma troca de protagonismo por aqui? O fato é que a base do carro já está confirmada.

Tive a chance de conhecer o novo T-Roc durante o Salão de Munique. E, mesmo que eu só tenha dado uma volta como passageiro em um protótipo equipado com motor 1.5 turbo e um sistema híbrido-leve de 48 volts, a experiência já deixou minha cabeça cheia de suposições. Essa atualização pode trazer mais tecnologia para o Nivus e o T-Cross, que estão se preparando para atender um público mais exigente. No fim das contas, isso só pode significar uma coisa: mais conforto, segurança e também um preço um pouquinho mais alto.

Vamos falar das dimensões? O T-Roc europeu, muitas vezes chamado de “SUV do Golf”, cresceu um pouco, com 4.372 mm de comprimento e 2.629 mm de entre-eixos. Para quem já se adaptou ao tamanho do T-Cross que conhecemos por aqui, é interessante notar que o T-Roc é um pouco maior, mas tem um entre-eixos menor. Isso o coloca em uma posição quase de “médio” para o nosso padrão.

### Comparativo de Tamanhos

| Medidas | VW T-Roc (EU) | VW T-Cross (BR) | VW Nivus (BR) |

|—————–|—————-|——————|——————|

| Comprimento | 4.372 mm | 4.218 mm | 4.266 mm |

| Largura | 1.828 mm | 1.760 mm | 1.757 mm |

| Altura | 1.573 mm | 1.575 mm | 1.499 mm |

| Entre-eixos | 2.629 mm | 2.651 mm | 2.566 mm |

A plataforma MQBEvo, que o T-Roc usa, é uma evolução da MQB-A1 que já está no Taos e é superior à MQB-A0, que é a base do T-Cross e do Nivus. O legal é que a VW já anunciou que vai trazer uma nova plataforma para o Brasil, a MQBHybrid, que deve aproveitar bastante da MQBEvo. É claro que, com as preocupações de custo, pode haver algumas simplificações.

O mais fascinante disso tudo é que essas mudanças devem trazer uma explosão de novas tecnologias em conectividade e segurança para os carros da VW no Brasil. O T-Roc também incorpora esse sistema híbrido, quase um “híbrido-pleno”, que não exige recarga externa. Isso pode ser um atrativo bem interessante, especialmente aqui onde o sistema elétrico ainda está engatinhando.

Falando em opções, o CEO global da Volkswagen, Thomas Schäffer, já mencionou que a tecnologia híbrida vai se espalhar em mercados como o nosso, onde a resistência a carros eletrificados ainda é um pouco maior. O motor 1.5 turbo vai ser produzido em São Carlos, interior de São Paulo, então é muito provável que a gente veja essa combinação de motor elétrico aparecendo por aqui em breve.

As novidades não param por aí! A Volkswagen está testando novos protótipos também. Um deles parece uma picape intermediária disfarçada de Tiguan, enquanto outra carroceria do Nivus está recebendo upgrades para se aprimorar. Até o Virtus, que foi flagrado há alguns meses, pode virar um novo T-Cross.

### O Impacto dos Vendas

Das 266.226 unidades que a VW emplacou no Brasil em 2025, T-Cross e Nivus juntos somaram uma força e tanto: 94.182 unidades. Os dois SUVs têm sido parte crucial na estratégia da marca, especialmente em um segmento que está dando muito lucro. E, claro, é esse sucesso que justifica novas gerações, mesmo que sejam desenvolvidas a partir daqui.

Os rumores sugerem que o T-Roc será a base dos novos T-Cross e Nivus, mesmo com a declaração de Schafer de que esse SUV europeu não virá para o Brasil. Essa nova infraestrutura, junto com o conjunto híbrido, vai se refletir nesses novos modelos, que devem chegar em 2027 ou 2028. A expectativa é de que sejam ainda mais modernos e requintados.

Enquanto isso, só nos resta acompanhar as novidades!