Ramille junta gravações de Vale Tudo e Coração Acelerado

Ramille. Foto: Divulgação/TV Globo
Ramille emendará as gravações de Vale Tudo com as de Coração Acelerado

A nova novela da TV Globo, Coração Acelerado, está prevista para estrear em janeiro de 2026, na faixa das 19h. A produção promete trazer um enredo focado no universo sertanejo e contará com uma equipe de atores e atrizes renomados.

A atriz Ramille, que atualmente tem uma participação menor em Vale Tudo, foi escalada para um papel de destaque como Cinara. Este personagem estará ligado ao núcleo de Alaorzinho, vivido por Daniel de Oliveira, e promete ser uma oportunidade significativa na carreira da atriz, já que ela terá mais visibilidade na nova novela.

A história gira em torno das protagonistas Aagrado, interpretada por Isadora Cruz, e Eduarda, que será vivida por Gabz. A trama se desenvolve em torno dos sonhos e desafios das personagens no cenário musical sertanejo. Letícia Spiller fará o papel da mãe de Agrado, uma mulher com aspirações de ser cantora, mas que teve que deixar sua cidade fictícia, Bom Retorno, em Goiás, após enfrentar injustiças. Agrado, sua filha, buscará retomar o sonho da mãe e alcançará o sucesso no mundo da música.

Filipe Bragança interpretará o mocinho da história, que é filho de um personagem vivido por Antonio Calloni. Isabelle Drummond será Naiane, a influenciadora filha da vilã Zilá, que será interpretada por Leandra Leal.

Thomás Aquino, que assume o papel de Roney Soares, um empresário musical que complicará a vida das protagonistas, estava originalmente escalado para Lázaro Ramos. O elenco contará também com outros nomes marcantes, como Diego Martins, Guito, Luiz Henrique Nogueira, Evaldo Macarrão e Gabriel Godoy.

Além disso, a novela contará com participações especiais de artistas do cenário sertanejo, como Ana Castela e a famosa dupla Maiara & Maraisa, que interpretarão a si mesmas e estarão presentes até o final da trama, participando de shows e interagindo com os personagens principais.

A direção artística de Coração Acelerado ficará a cargo de Carlos Araújo, enquanto as informações sobre a equipe de roteiristas ainda não foram divulgadas. A expectativa é que a novela traga muitas emoções e uma rica representação da cultura sertaneja, agregando novos elementos à programação da Globo.

