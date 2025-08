VW Golf GTI tem futuro garantido, mesmo como híbrido

Não é segredo que os carros esportivos com motor a combustão estão se tornando cada vez mais raros por aí. As rígidas normas de emissão, especialmente na Europa, fizeram muitos modelos tradicionais acenarem a despedida. Mas calma, que não precisamos nos preocupar com o Volkswagen Golf GTI!

Esse hot hatch icônico da marca alemã, que já encanta os apreciadores de velocidade há cinco décadas, ainda vai demorar para sair de cena. O CEO da Volkswagen, Thomas Schäfer, deu uma boa notícia em uma conversa com o entusiasta da marca, Jamie Orr, afirmando que o GTI a gasolina seguirá firme e forte no mercado até a próxima década. Ele até mencionou que, na década de 2030, ainda teremos os motores a combustão fazendo parte da linha da Volkswagen.

Mas nem tudo são flores, como ele também comentou que o GTI pode vir “um pouco eletrificado” no futuro. Isso sugere que uma versão híbrida do GTI pode estar a caminho, lembrando o Golf GTE que apareceu por aqui em 2019. Naquela época, o combo de motor 1.4 TSI com 150 cv e motor elétrico de 102 cv oferecia uma potência total de 204 cv — uma verdadeira máquina!

E falando em futuro, a Volkswagen já confirmou que a nona geração do Golf será 100% elétrica, com a previsão de lançamento para 2029. O Golf GTI EV promete ser “um monstro”, segundo Schäfer, e vem acompanhado por um Golf R também elétrico. Essa nova plataforma será baseada na SSP, desenvolvida em parceria com a Rivian, trazendo inovações tecnológicas bacanas.

No entanto, o Golf enfrenta um momento desafiador nas vendas. A produção caiu de mais de 1 milhão de unidades em 2015 para pouco mais de 300 mil ano passado. Para 2025, a expectativa é de cerca de 250 mil unidades. Com a presidente do conselho da VW comentando que a tendência é um “declínio imparável”, fica a preocupação.

Agora, vamos falar especificamente do Brasil. Está confirmado que o GTI MK8 chega por aqui em 2025 e será importado. Isso é uma resposta direta à concorrência com os potentes Honda Civic Type R e Toyota GR Corolla. Importante lembrar que a geração anterior foi fabricada aqui e se despediu em 2019, então essa volta do GTI é muito esperada.

O novo modelo, que já passou por uma atualização, deve manter o motor EA888. Se seguir a potência do modelo europeu, estaremos falando de 265 cv e 37,7 kgfm de torque. Isso é uma boa diferença em relação aos 230 cv do GTI anterior. As medidas externas continuam semelhantes, mas o porta-malas ganhou espaço, agora com 374 litros — é sempre bom ter um pouco mais de espaço para as bagagens, não é?

A faixa de preço também é uma curiosidade. Na Alemanha, o GTI parte de 45.710 euros, algo em torno de R$ 294.144. No Brasil, o que se espera é que ele chegue um pouco mais acessível do que os concorrentes diretos, que já ultrapassam a faixa de R$ 400 mil. Afinal, quem não gosta de ter um bom hot hatch na garagem e ainda por cima com um precinho amigo?