Roberto Leal enfrenta ex-apresentadora de programa

Novidades no programa Pasapalabra: A Chegada de Novos Famosos

O programa Pasapalabra, que busca um grande vencedor, recebeu recentemente quatro novos convidados especiais. Rosa e Manu, os participantes que estão lutando por um prêmio que cresce há mais de um ano, agora contam com a ajuda dessas novas caras conhecidas. Manu já fez história ao completar 300 episódios, um feito alcançado anteriormente apenas por Orestes Barbero, um ex-participante famoso. O apresentador Roberto Leal terá a responsabilidade de conduzir o programa sob a expectativa dos telespectadores, já que um dos novos convidados fez um grande sucesso na atração anteriormente.

Reconhecimento de Javier Collado

O ator Javier Collado retorna à Antena 3 após seu papel de destaque em Amar es para siempre. Ele é bastante conhecido por seu personagem Héctor Perea, um ex-comissário de polícia e detetive em duas séries de grande sucesso. Recentemente, Collado também esteve no elenco da série La Promesa da TVE. Além da atuação, ele continua com seu trabalho no teatro e, surpreendentemente, tem se apresentado em famosas casas de shows de música house em Madri.

A Experiência de Juan Ramón Lucas

Juan Ramón Lucas, um conhecido jornalista e comunicador que já trabalhou em diversas emissoras de TV, também faz sua entrada no programa. Ele está se preparando para voltar ao rádio em 2025 com o programa Las Mañanas de Radio Nacional, buscando repetir seu sucesso anterior, quando o programa se tornou um dos mais ouvidos do país.

A Luta de Sandra Ibarra

A modelo Sandra Ibarra se destaca como uma voz ativa na luta contra o câncer. Ela fundou uma associação para apoiar mulheres que enfrentam a doença, tendo superado duas batalhas contra o câncer. Em sua vida pessoal, Sandra é companheira do jornalista Juan Ramón Lucas desde 2004.

A Volta de Silvia Jato, a Primeira Apresentadora

Silvia Jato, a primeira apresentadora de Pasapalabra na Espanha, também está de volta. Formada em Ciências Econômicas, Jato começou sua carreira na TV nos anos 90, mas seu maior destaque foi quando se tornou a primeira apresentadora do Pasapalabra, onde permaneceu por cinco temporadas. Sua trajetória impressionante incluiu um renomado convite para apresentar o programa Allá tú na Telecinco.

Esses novos reforços prometem trazer ainda mais emoção e diversão ao Pasapalabra, que já conta com um legado marcante na TV. O público pode esperar muitos desafios e surpresas nesta nova fase do concurso.