VW considera criar versão moderna do SP2 elétrico no exterior

Enquanto a Volkswagen ainda se recuperava do tumulto do Dieselgate, lá em 2017, um projeto secreto surgia nas sombras do estúdio de design da marca. Imagine um cupê elétrico com motor traseiro, dois lugares e um design robusto que lembra o icônico SP2. Esse carro, que nunca chegou a ver a luz do dia, aparece novamente agora, com os primeiros esboços sendo divulgados por Štěpán Řehák, porta-voz de veículos conceito da Volkswagen.

O criador desse sonho sobre rodas é o designer Tibor Juhasz. Naquele período turbulento, ele buscou prestar homenagem a um dos ícones mais queridos do Brasil, capturando a essência do SP2. Esse conceito elétrico usava a plataforma MEB, igual aos modelos ID.3 e ID.4, mas com uma pegada que trazia à tona todo o poder e a emoção do clássico esportivo brasileiro, algo muito distante do que se via na época.

### O “Porsche Brasileiro”

Para quem não conhece, os SP1 e SP2 tinham tração traseira e motor a ar, exibindo um visual esportivo impressionante. Esses carros eram como passaportes brasileiros para o mundo dos esportivos. Naquela época, com as proibições de importação, quem queria ver um esportivo de verdade só tinha a chance de parar nas garagens dos diplomatas ou em algumas obras-primas de fibra nacional, como Puma e Miura.

Produzido em São Bernardo do Campo entre 1972 e 1975, o SP2 trazia um motor de 1.7 e 75 cv, com linhas baixas e aerodinâmicas. O SP1, mais simples, tinha um motor 1.6. Nenhum deles era um foguete, mas transbordavam estilo e personalidade. Esses carros eram feitos para sonhadores, para quem valorizava mais a essência do que meramente números em uma ficha técnica.

Juhasz quis capturar esse mesmo sentimento quando criou o conceito de 2017. Ele comentou que sua proposta para o SP2 foi fruto de uma intuição forte, que vislumbrava um futuro elétrico, mas ainda respeitando os valores clássicos. Ele queria criar algo que ressoasse com as emoções e a energia do passado, mantendo viva a identidade que a Volkswagen sempre teve.

### Um Futuro em Suspenso

Naquele momento, a Volkswagen estava focada em produtos que eram mais comercializáveis. Veio a linha de elétricos, como ID.3, ID.4 e por aí vai. E o que ficou de nostálgico? Apenas a ID. Buzz, inspirada pela icônica Kombi.

O SP2 elétrico ficou para trás, sendo considerado emocional demais para se tornar um produto viável. Assim como outros conceitos da marca, ele foi definitivamente arquivado. Um exemplo disso é o EcoRacer de 2005 e o roadster BlueSport de 2009.

Atualmente, a Europa caminha para banir os motores a combustão, e carros como o SP2, que faz muito barulho, podem não ter espaço. Contudo, um esportivo elétrico com alma brasileira ainda pode ser uma grande ideia. A Volkswagen garantiu que manterá vivo o espírito das linhas GTI e R enquanto puder, e um cupê como esse poderia elevar ainda mais a imagem da marca.

Se você é como a gente, apaixonado por carros e por toda a emoção que eles trazem, pode entender a expectativa que surge sempre que o tema é um modelo esportivo cheio de história e potencial.