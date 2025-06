VW confirma que novos modelos terão botões no painel

Os interiores dos carros da Volkswagen passaram por uma evolução interessante ao longo dos anos. Na década de 2010, a marca se destacou ao misturar telas modernas com botões físicos, criando um ambiente mais intuitivo para os motoristas. Mas, como muitas montadoras, a VW se deixou levar pelo minimalismo e, com isso, eliminou quase todo o funcionamento físico, migrando para superfícies sensíveis ao toque. Um exemplo notável foi o controle deslizante de volume que, além de não ser iluminado, deixou muitos motoristas frustrados.

Agora, parece que a VW reconheceu que a mudança foi um tiro no pé. O chefe de desenvolvimento técnico, Kai Grünitz, comentou em uma entrevista que novos painéis estão sendo trabalhados para tirar os carros desse caminho arriscado. Os próximos modelos, como o ID.3 e o ID.4, trarão interiores totalmente repaginados, dando mais espaço para os comandos físicos que muitos motoristas ainda preferem. Um primeiro olhar na proposta do ID.2all já deu indícios dessa nova filosofia que respeita a preferência dos usuários.

E não é só isso! Andreas Mindt, o cabeça por trás do design, parece ter sentido a pressão e garantiu que, desde o ID.2all, todos os modelos terão botões físicos para funções essenciais como volume, climatização e luz de emergência. Esses botões estarão estrategicamente posicionados abaixo da tela, facilitando o acesso durante a condução. E convenhamos, quem já dirigiu com um painel cheio de botões invisíveis sabe como é difícil se orientar!

Ele foi bem claro: “Não vamos mais cometer esse erro. No volante, também teremos botões reais. Chega de adivinhações!” A verdade é que esses comandos táteis são mais satisfatórios para quem dirige. Afinal, estamos falando de carros, não de celulares!

Além disso, fontes internas revelaram que um botão giratório de volume também está de volta nos próximos modelos. É uma decisão sensata, considerando que muitas vezes o que já funcionava por tanto tempo deveria ser mantido. Se algo já deu certo, por que trocar?

Embora os modelos elétricos sejam o foco dessa nova fase, os carros a combustão da VW também devem voltar a ter uma mistura mais equilibrada entre tecnologia e praticidade. Não vamos exagerar e esperar um retorno aos painéis do Golf da geração 7, mas algumas novidades já surgiram, como os botões físicos presentes nos volantes dos modelos Golf GTI e R.

Os três primeiros modelos com essa nova proposta interior — o ID.2 em produção e as versões repaginadas do ID.3 e ID.4 — serão lançados em 2026. Agora, resta saber se essa tendência irá impactar outros membros da família VW, como a Skoda e a Audi, que também adotaram um layout minimalista nos últimos tempos.

E você, o que acha desse retorno aos comandos físicos?