VW amplia descontos para Nivus, T-Cross e mais veículos

O governo federal lançou recentemente um novo sistema de incentivos no programa MOVER, focado em carros mais eficientes. E a Volkswagen, a primeira montadora a reagir, trouxe novidades bem interessantes para sua linha nacional.

### O que muda na Volkswagen?

Os modelos da VW se dividem com relação aos requisitos do programa “Carro Sustentável”. O Polo, com suas versões Track e Robust, é o grande destaque, garantindo isenção total de IPI. Os outros carros da marca, como Virtus, Saveiro, T-Cross e Nivus, não se encaixam nos critérios totais, mas ainda assim se beneficiam de uma redução gradual no IPI Verde, que depende do quanto emitem e consomem.

### Promoção imperdível

Para aproveitar as novas regras, a Volkswagen está promovendo um feirão com descontos bem atrativos. Em alguns casos, o valor do carro pode cair ainda mais, com taxa zero em financiamento. Isso é uma mão na roda, principalmente se você está pensando em trocar de carro.

Por exemplo, o Polo Track, que tinha um preço de R$ 95.790, agora sai por R$ 87.845 — uma economia de quase R$ 8 mil! E isso vem com muitos equipamentos: quatro airbags, controle de estabilidade, ar-condicionado e muito mais. A versão conta com um motor 1.0 MPI flex, que entrega 84 cv. Simples, mas eficiente para o dia a dia.

### Os modelos topo de linha também têm a vez

No outro extremo, a versão Highline do Polo caiu para R$ 120.240, um alívio de R$ 11.410. Este modelo é para quem busca conforto e tecnologia, com rodas de liga leve, ar-condicionado digital e faróis em LED. Sob o capô, ele traz o motor 1.0 TSI, que chega até 116 cv, uma combinação legal de potência e economia.

### Picape Saveiro se destaca

Uma das maiores quedas de preço foi da Saveiro, cuja versão de entrada, a Robust Cabine Simples, agora custa apenas R$ 88.687, com uma redução absurda de R$ 20.803. Ela vem equipada com essencialidade no dia a dia: 2 airbags, ar-condicionado e rodas de aço de 15″. O motor também é da linha 1.6, entregando até 116 cv com etanol.

### Virtus Highline também com descontos

O Virtus Highline, com o motor 1.0 TSI, passou de R$ 155.490 para R$ 144.080 — uma redução para você considerar se precisa de um sedã mais espaçoso. Esta versão não deixa nada a desejar, com ar-condicionado digital, bancos em couro e uma série de tecnologias que tornam a direção mais prazerosa.

### Reduções nos SUVs T-Cross e Nivus

Os SUVs da Volkswagen também não ficaram de fora. O T-Cross, por exemplo, teve um desconto de R$ 10.136 e agora custa R$ 144.854. Para quem gosta de estilo e espaço, esse modelo é uma excelente opção. Já o Nivus teve uma redução mais agressiva, de R$ 163.290 para R$ 146.490. Com um design afinado e repleto de tecnologias, ele é perfeito para quem busca conforto e desempenho.

### E o novo Tera?

Por enquanto, nada de bônus ou descontos especiais para o recém-lançado Tera. Ele começa com preços a partir de R$ 103.990 e é uma proposta interessante, mas sem os benefícios que outros modelos estão recebendo.

Com tantas novidades e descontos, ficou difícil não pensar em dar uma volta no carro novo.