VW amplia descontos no Polo Track e segue com feirão de fábrica

Volkswagen dá uma boa sacudida nos preços, e a novidade começa com o Polo Track. A marca lançou uma queda de R$ 3.400 no preço desse hatch, agora custando R$ 84.445. Isso significa uma economia de impressionantes R$ 11.345 em comparação com o mês passado. Com tantas mudanças em um espaço tão curto de tempo, vale sempre dar uma olhada mais de perto no que esse modelo tem a oferecer.

Entre os itens de série, o Polo Track vem equipado com quatro airbags, controle de estabilidade e assistência para partidas em rampas. Isso tudo faz uma diferença e tanto quando você precisa encarar um morrão fechado ou um trânsito mais pesado. E não dá pra esquecer do ar-condicionado, direção elétrica e os vidros dianteiros elétricos. Os pneus são 185/65 calçados em rodas de 15” de aço com calotas. Um setup bem prático para o dia a dia.

Sob o capô, o Track continua com o motor 1.0 MPI flex de três cilindros, que entrega 84 cv quando abastecido com etanol. O câmbio é manual de cinco marchas, ideal para quem curte ter mais controle nas trocas, especialmente em subidas onde um câmbio esperto faz diferença.

Polo TSI manual retorna com preço competitivo

Para quem busca mais potência, a Volkswagen também trouxe de volta a versão Polo 1.0 TSI com motor turbo de 116 cv. Essa versão, agora com preço de R$ 107.840, também é manual, oferecendo 16,8 kgfm de torque no etanol. Assim como no Track, a expectativa é que ela mantenha os equipamentos já conhecidos, como ar-condicionado e direção elétrica. Até o painel de instrumentos é digital, trazendo um ar mais moderno ao interior.

Polo Highline com preço reduzido e mais tecnologia

A versão Highline, que sempre foi um pouco mais sofisticada, recebeu uma boa queda de R$ 11.410, agora custando R$ 120.240. Entre os diferenciais, estão as rodas de liga leve de 16″, ar-condicionado digital e faróis de LED — quem já passou por aquela troca de faróis sabe como é mais prático dirigir à noite com tudo isso. A central multimídia é a VW Play de 10″, que traz tudo que a gente gosta em termos de conectividade.

Saveiro, a campeã dos descontos

A Saveiro, que não se enquadra na diretriz Carro Sustentável, foi a que mais teve desconto, especialmente em sua versão Robust CS. Ela passou de R$ 109.490 para impressionantes R$ 88.687, uma queda de R$ 20.803. Vem equipada com o básico que a galera considera fundamental: direção hidráulica, ar-condicionado e até sensor de estacionamento. Uma verdadeira mão na roda para quem precisa de um utilitário que não decepcione.

Descontos para outros modelos

Não para por aí! O Volkswagen Virtus também recebe uma boa redução de preço, indo de R$ 155.490 para R$ 144.080. Ele oferece tudo que se espera de um sedã, com recursos como ar-condicionado digital e assistentes de condução, tornando as viagens mais seguras e confortáveis.

O T-Cross teve redução semelhante, agora custando R$ 144.854. Esse modelo é perfeito para quem busca um SUV que combina estilo e tecnologia, com rodas de 16″ e lanternas traseiras em LED.

Por fim, o Nivus Highline passa a custar R$ 146.490, com pacote recheado de equipamentos que oferecem conforto e segurança, como controle de cruzeiro adaptativo e painel digital de 10,25″.

VW Tera e os preços mantidos

Por outro lado, o Volkswagen Tera, que conta com motores que poderiam se beneficiar das reduções, ficou de fora dessa jogada. Com preços que vão de R$ 103.990 a R$ 139.990, o modelo ainda mantém seu valor sem qualquer desconto.

E com tantas opções e descontos, a Volkswagen promete agradar a diversos perfis de consumidores. É hora de ficar de olho e aproveitar as novidades!