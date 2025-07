Concursos da PF: locais de provas e salários de até R$ 26 mil

A Polícia Federal (PF) anunciou, na última sexta-feira, os detalhes do novo concurso para a área de segurança pública. As provas estão programadas para o dia 27 de julho e serão realizadas em todas as 26 capitais do Brasil, além do Distrito Federal. Os candidatos podem se preparar para uma série de avaliações que vão determinar suas chances de ingresso na carreira policial.

As oportunidades disponíveis incluem 630 vagas para Agente de Polícia Federal e 160 para Escrivão, ambos com salários de R$ 14.164,81. Para os cargos de Delegado e Perito Criminal Federal, onde o salário é de R$ 26.800,00, há 120 e várias vagas em diferentes áreas, respectivamente. Aqui está a distribuição de vagas e salários:

Para todos os cargos, a carga horária de trabalho será de 40 horas por semana. É importante destacar que 20% das vagas são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, enquanto 5% são destinadas a pessoas com deficiência.

Os candidatos podem verificar os locais de prova no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que organiza o concurso.

As provas para o cargo de Delegado terão uma divisão especial: a prova objetiva terá duração de 3 horas e 30 minutos pela manhã, enquanto a prova discursiva ocorrerá à tarde, com 5 horas de duração. Para os demais cargos, as avaliações serão aplicadas simultaneamente em um único turno à tarde, com duração total de 4 horas e 30 minutos.

O concurso terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período. Essa é uma oportunidade significativa para quem deseja seguir carreira na Polícia Federal e contribuir com a segurança pública do Brasil.