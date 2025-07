VW Amarok 2027 seguirá estratégia da Fiat com Titano

Volkswagen Argentina confirmou que, em 2027, começará a produzir uma nova geração da picape Amarok na sua fábrica em Pacheco. Essa versão, chamada “Amarok South America”, é fruto de uma colaboração com a montadora chinesa SAIC e será baseada na picape Maxus Interstellar X.

Dá para perceber que a nova Amarok está sendo desenvolvida com um visual bem semelhante ao modelo chinês. Recentemente, uma unidade de testes foi flagrada em Bariloche, na Argentina. As novas lanternas, faróis e até a grade, tudo lembra bastante a Maxus Interstellar X. Isso leva a crer que, mais do que uma nova criação, a Amarok está passando por uma adaptação.

Com a nova Amarok, os planos da Volkswagen na América do Sul estão mudando. Originalmente, a ideia era adaptar a Amarok global, baseada na nova Ford Ranger, mas esse projeto foi encerrado nos primeiros estágios. Ao invés disso, a marca lançou um facelift da Amarok atual para acompanhar até a chegada do novo modelo.

As picapes da nova geração já estão aparecendo em teste pelas estradas da Argentina e do Brasil. O que sabemos é que a produção na planta de Pacheco terá um investimento de aproximadamente US$ 580 milhões. Isso mostra que a Volkswagen está realmente apostando na região.

Esse projeto “Amarok South America” tem parceria com a SAIC, que ficará responsável por vários componentes, desde a estrutura até a mecânica. Uma dúvida que fica é: até que ponto a nova picape terá uma identidade própria ou se seguirá o estilo da Maxus Interstellar X, que já é vendida na China.

O design do protótipo avistado revela proporções robustas, além de lanternas em LED, bem no estilo do modelo chinês. De acordo com o fotógrafo argentino que registrou as imagens, a picape parece maior e mais larga que a Amarok atual, chegando a se assemelhar a modelos full-size. Resta saber se é realmente a versão final ou apenas um modelo de testes.

Se o visual da Amarok se mantiver próximo ao da Maxus, ela pode seguir a linha da Fiat com a Titano, onde o design é praticamente o mesmo da versão chinesa. Além disso, a nova plataforma da Amarok promete um arsenal de opções de motorização, que vão de gasolina a diesel, passando por híbridos e até elétricos. Essa versatilidade é um dos trunfos da parceria com a SAIC, conforme salientou o CEO da Volkswagen.

Assim, enquanto a expectativa cresce, quem é apaixonado por picapes já está de olho nessa novidade que promete agitar o mercado sul-americano.