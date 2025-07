Volvo inicia produção do XC60 nos EUA por tarifa de Trump

A Volvo anunciou que, a partir do fim de 2026, passará a produzir o XC60 na sua fábrica em Ridgeville, na Carolina do Sul. Isso mesmo! O famoso SUV vai ganhar uma linha de montagem por lá, e já está confirmado que serão produzidas as versões híbrida leve e híbrida plug-in. Com essa mudança, a Volvo se mostra firme no mercado americano e ainda busca nacionalizar seus produtos, que, com a alta das tarifas de importação, ficou mais do que necessário.

Dizem que essa decisão foi influenciada pelo aumento das tarifas de importação que podem chegar a até 30%, algo que está afetando bastante a lucratividade das montadoras estrangeiras. Para dar conta do recado, a Volvo quer contornar esses custos e dar uma turbinada na competitividade do XC60, que é um dos grandes sucessos da marca.

Sabe aquela sensação de ver um carro que é um verdadeiro campeão de vendas por onde passa? Pois é, o XC60 responde por mais de um terço das vendas da Volvo nos Estados Unidos e, para se ter uma ideia do sucesso, ele é o quarto híbrido de luxo mais vendido por lá. Desde seu lançamento em 2008, já são mais de 2,7 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo — um baita marco, né?

O SUV mais vendido da história da Volvo

A primeira geração do XC60 foi produzida na Bélgica e tinha uma base tecnológica bem legal, compartilhando com o Land Rover Freelander. Aqui no Brasil, ele chegou em 2009, trazendo inovação como o sistema de frenagem autônoma City Safety, que faz o carro parar sozinho a até 30 km/h. Agora, desde 2017, estamos na segunda geração, criada sobre uma plataforma nova e moderna. E com a produção nos EUA, a Volvo mostra que quer se firmar ainda mais por lá.

No Brasil, a linha 2026 está na área

Por aqui, a linha 2026 do XC60 já chegou com algumas mudanças visuais. A nova grade frontal e o para-choque com um design mais arrojado são as novidades que chamam a atenção. Além disso, as luzes traseiras agora estão mais escuras, dando um toque a mais ao visual.

Por dentro, as modificações são ainda mais empolgantes. O XC60 agora conta com um sistema de multimídia super atualizado, utilizando a plataforma Snapdragon Cockpit, o que promete uma experiência de bordo muito mais envolvente. Tem também uma tela central maior, de 11,2″, que proporciona maior clareza e um carregador sem fio revisado. Afinal, quem não adora um porta-copos novo, não é mesmo?

Sob o capô, o XC60 2026 traz um motor 2.0 turbo a gasolina combinado com um motor elétrico, totalizando 462 cv de potência e 72,3 kgfm de torque. A tração integral e o câmbio automático de 8 marchas garantem aquela performance que a gente adora.

E os preços? Eles variam de R$ 459.950 na versão T8 Plus a R$ 539.850 na T8 Polestar — opções que certamente vão atrair os olhares do pessoal que ama tecnologia e conforto ao volante!