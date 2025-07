Volkswagen Polo se destaca em julho, mesmo com o Tera – Fipe Carros

Depois de um julho meio morno, o Volkswagen Polo voltou a dar o que falar e retoma a liderança entre os carros mais vendidos do Brasil. No início do mês, surgiram boatos de que o hatch estaria sentindo a pressão da chegada do novo SUV compacto, o Tera. Mas, para a alegria dos fãs, o Polo se recuperou e promete continuar na disputa. Agora, é só esperar para ver se essa disposição vai se manter nas próximas semanas.

Conforme os números da Fenabrave até 17 de julho, o Polo teve 5.667 unidades emplacadas, uma queda de 12,8% em relação ao mês anterior. Porém, no acumulado do ano, o hatch da Volkswagen já soma 62.883 vendas, ficando atrás apenas da popular Fiat Strada no ranking de 2025. É uma disputa acirrada e cheia de emoção!

Performance do Volkswagen Polo

Falando em números, é bom dar uma olhada em como o Polo se saiu mês a mês:

Janeiro: 5.801 unidades

Fevereiro: 7.961 unidades

Março: 8.120 unidades

Abril: 10.932 unidades

Maio: 12.911 unidades

Junho: 11.492 unidades

Quando a gente vê esses números, dá pra entender o impacto da concorrência, não é?

A chegada do Volkswagen Tera está dando um passo firme no mercado. Ele ainda está com as vendas tímidas, tendo emplacado 1.534 unidades apenas em julho. Mas o lançamento no início de junho foi um verdadeiro sucesso, com 12 mil reservas em menos de uma hora! Ao final de junho, o Tera já ocupava a 14ª posição no ranking da Fenabrave, com 2.555 unidades vendidas. Impressionante, não?

Preços e Mercado

O Tera, que é fabricado em Taubaté, chegou às concessionárias com preços variando entre R$ 103.990 na versão 1.0 aspirada MPI até R$ 139.990 na versão High TSI. Ele vai competir de igual para igual com modelos como o Fiat Pulse e o Renault Kardian, além de novos lançamentos que estão vindo por aí, como o Jeep Avenger.

Para dar espaço ao Tera, a Volkswagen fez uma reorganização na linha do Polo 2026, enxugando as opções e abrindo faixas de preço. É uma estratégia inteligente para tentar encaixar o novo SUV.

Comparativos: Tera, Polo e Nivus

Apesar de terem estilos diferentes, o Tera, o Polo e o Nivus compartilham o mesmo entre-eixos, garantindo um espaço interno parecido. No banco de trás, o Tera tem a vantagem na altura, mas peca um pouco por não ter saída de ar-condicionado, um item que traz conforto nos dias quentes. Em largura, ele parece mais apertado internamente, mesmo sendo mais largo por fora.

Agora, quando o assunto é porta-malas, a diferença fica clara: o Polo tem 300 litros, o Tera vai para 350 litros, enquanto o Nivus lidera com 415 litros. Os três seguem o padrão VDA de medição, então dá pra comparar tranquilo.

E não podemos esquecer que o Tera e o Polo usam o mesmo motor 1.0 turbo, conhecido como 170 TSI. Esse motor entrega entre 109 e 116 cv de potência e um torque de 16,8 kgfm, sempre com o câmbio automático de 6 marchas. Para quem curte um carro ágil, essa combinação promete boas experiências ao volante.

A realidade é que, tanto o polo quanto o Tera, têm seus trunfos e irão continuar fazendo sucesso nas ruas e estradas do Brasil!