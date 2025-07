Volvo faz recall de 12 mil veículos por problema de software

Um motorista que comprou um Volvo XC90 híbrido plug-in passou por uma situação tensa na Califórnia. Ele relatou que perdeu completamente os freios enquanto descia uma ladeira íngreme. E o detalhe que deixa tudo ainda mais preocupante: o carro tinha apenas dois meses de uso e havia recebido uma atualização de software poucas horas antes do incidente.

O motorista, que atende pelo nome de Max, estava utilizando o modo de condução “B” na estreita Corona Road, em Carmel Highlands. De repente, ele percebeu que o carro começou a acelerar, mesmo com o pé firme no freio. Para evitar uma queda de um penhasco, ele precisou jogar o veículo para o acostamento, o que resultou em sérios danos à suspensão, rodas e carroceria, além de acionar os airbags.

As câmeras e o gravador de dados do carro registraram toda a cena. A análise técnica confirmou que, nos cinco segundos que antecederam o impacto, o carro não estava sendo acelerado e o freio estava sendo pressionado, mas não surtiu efeito.

O que chamou a atenção foi que a falha ocorreu devido à versão de software 3.5.14, que a Volvo já identificou como problemática. Eles alertaram que esse problema pode se manifestar após cerca de um minuto e meio descendo com os modos “B” ou “condução com um pedal”, sem acionar o pedal de freio.

Diante dessa situação, a Volvo iniciou um recall que afeta aproximadamente 12 mil veículos híbridos e elétricos fabricados entre 2020 e 2026, incluindo modelos populares como S60, XC60 e XC90. Se você é fã desses carros, fique atento!

A montadora recomendou que os proprietários evitem usar temporariamente o modo “B” e a condução com um pedal até que o novo software corretivo esteja instalado. Recentemente, outro recall da Volvo convocou mais de 11.500 veículos por falhas no software de frenagem, comprovando que a empresa está atenta a problemas desse tipo.

A boa notícia é que a atualização do software já está disponível desde o início de junho e pode ser feita pela internet ou em qualquer concessionária autorizada. O conserto no Volvo do Max foi feito sem custo, com a nova versão do sistema.

A Volvo se manifestou afirmando que a segurança dos clientes é prioridade e que está em contato com os motoristas afetados, incentivando a todos que façam a atualização o quanto antes. Então, se você possui um Volvo que se encaixa nessa lista, vale a pena conferir se o software está atualizado para evitar surpresas desagradáveis ao volante.