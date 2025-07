Volkswagen Tera ou Fiat Pulse: qual oferece melhor negócio?

Com a chegada do novo Volkswagen Tera, a briga entre os SUVs compactos de entrada ficou ainda mais interessante. O Fiat Pulse já é uma figura bem conhecida nas ruas, e agora o Tera quer fazer barulho com seu visual moderno, opções variadas e preços que chamam a atenção, pelo menos no começo.

O Fiat Pulse 2026 mostrou pequenas mudanças no visual, como uma nova grade e a opção de teto solar panorâmico, algo que não se vê todo dia nesse segmento — e que, a propósito, vai custar bem caro: R$ 4.990. A versão mais top do Pulse, a Impetus T200 Hybrid, está saindo por R$ 146.990. Vale lembrar que a versão esportiva Abarth T270, que custaria R$ 157.990, não entra na nossa comparação.

Por outro lado, o novato Volkswagen Tera já chega com um objetivo claro: brigar pela liderança de vendas e, quem sabe, até superar o Polo. Ele vem com um preço bem atrativo na versão mais completa, que sai por R$ 139.990 — bem menos que o rival. Agora vamos dar uma olhada nas comparações essenciais entre os dois modelos, passo a passo.

Volkswagen Tera x Fiat Pulse: Como é o visual dos SUVs compactos?

Quando se fala dos dois, o estilo não passa despercebido. O Volkswagen Tera tem um design mais ousado, com faróis de LED afilados e uma traseira que se destaca por lanternas interligadas. Ele traz uma dianteira alta, inspirada no novo Tiguan, e cores vibrantes que são de dar inveja, como o vermelho Hypernova. Os detalhes nas laterais, com vincos marcantes, ajudam a diferenciá-lo de outros VW.

O Fiat Pulse, por sua vez, passou por um facelift discreto, mas que o deixou alinhado com o novo visual da Fiat. A frente agora tem um toque mais elegante, com elementos verticais e uma grade inspirada em modelos mais sofisticados, como o Fastback.

O teto solar panorâmico é um verdadeiro atrativo no Tera, e embora o Pulse também tenha suas cartas na manga, a escolha pode muito bem depender do gosto pessoal.

Dimensões e espaço: quem leva mais?

O Volkswagen Tera mede 4,15 m de comprimento e 1,78 m de largura. O porta-malas acomoda 350 litros, que é um número aceitável, mas fica 20 litros atrás do Pulse. Ele é bem prático, todo revestido e com uma luz auxiliar, facilitando o manejo.

Por outro lado, o Fiat Pulse é um pouco mais curto, com 4,10 m, mas tem um porta-malas maior, com 370 litros. Praticidade aqui conta muito, e o Pulse não decepciona.

No dia a dia, o Tera pode parecer mais confortável, especialmente para quem vai atrás. O espaço no banco de trás é similar ao que encontramos no Nivus e no Polo, já que compartilham a mesma plataforma.

Preços: quem entrega mais por menos?

No que diz respeito a preços, o Pulse tem versões que começam em R$ 98.990 na Drive 1.3 manual, chegando a R$ 146.990 na topo de linha. O Tera, por sua vez, inicia em R$ 99.990 na versão MPI manual — mas esse preço especial foi para as primeiras 999 unidades. Agora ele já está custando R$ 103.990. A versão mais cara, a High, fica em R$ 139.990.

É sempre bom ficar de olho nos preços, já que eles podem variar com as promoções.

Motorização e desempenho dos SUVs compactos

Aqui, o Pulse se destaca pela variedade de motores. Ele começa com o 1.3 Firefly aspirado de até 107 cv e também oferece o motor 1.0 turbo T200, que pode chegar a 130 cv. Pra quem gosta de adrenalina, o motor 1.3 turbo (T270) da versão Abarth é de deixar qualquer um animado, acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos.

O Tera, por outro lado, vem com um motor 1.0 MPI de 84 cv e, a partir da versão TSI, sobe para 116 cv. Nas medições de aceleração, se destacam os 10,1 segundos do Tera TSI, mas o Pulse turbo é ainda mais rápido, marcando 9,4 segundos.

Volkswagen Tera x Fiat Pulse: consumo

Em termos de economia, o Pulse Híbrido Leve consegue fazer até 13,4 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada com gasolina. O Pulse 1.3 aspirado não fica muito atrás, fazendo cerca de 12,1 km/l na cidade.

O Tera na versão MPI atinge 13,2 km/l na cidade e pode chegar a 14,7 km/l na estrada. Portanto, os dois têm um consumo equilibrado, com o Pulse levando uma pequena vantagem nas versões híbridas.

Volkswagen Tera x Fiat Pulse: equipamentos

A lista de equipamentos é um ponto interessante. O Pulse já vem bem recheado desde a versão básica, com quatro airbags, ar-condicionado digital, central multimídia de 8,5” e controle de tração. Nas versões mais top, ele traz itens como frenagem automática e carregador por indução.

O Tera começa com seis airbags, um sistema de infotainment de 10,1”, e rodas de liga leve. Nas versões avançadas, ele ainda ganha ar-condicionado digital, painel de 10,25” e bancos de couro sintético. Aqui, você vai querer prestar atenção nos detalhes que mais te agradam.

Com tudo isso, a batalha entre o Volkswagen Tera e o Fiat Pulse vai além de números e especificações — é uma questão de preferências e o que cada um oferece para seu estilo de vida ao volante.