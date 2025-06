Volkswagen Tera disponível para assinatura a partir de R$ 2.359

Depois de um longo e aguardado pré-lançamento, o novo SUV Tera chegou, e a expectativa foi lá em cima! A Volkswagen, mais uma vez, marcou presença no mercado brasileiro, sendo comparado a modelos icônicos como o Gol e o Fusca. Em um dia, o Tera bateu a marca de 12 mil reservas! As entregas devem rolar ao longo de agosto, e a ansiedade é palpável.

Agora vem a parte interessante: o Tera também entrou para o programa de veículos por assinatura da Volkswagen, chamado Sign&Drive. Esse esquema é operado junto com a Volkswagen Financial Services e a Assobrav. O que isso significa? Basicamente, você pode escolher entre vários modelos nacionais da marca, incluindo os elétricos ID.4 e a van ID.Buzz. E o melhor: todos os planos incluem seguro, IPVA, revisões e assistência, facilitando a vida do motorista.

### Opções de Assinatura

Vamos falar das opções de assinatura. Para quem está de olho no modelo de entrada, a versão MPI 1.0 com câmbio manual de cinco marchas custa R$ 2.359 por mês. E se você precisa de mais quilometragem, pode subir para R$ 2.729 com direito a 2.500 km mensais. Essa configuração é equipada com um motor 1.0 aspirado, que entrega até 84 cv, e a Volkswagen optou por rodas de aço de 15” com calotas escurecidas.

### Tecnologia e Conforto

E não pense que a versão de entrada é pelada! De série, o Tera vem com 6 airbags, frenagem autônoma de emergência, retrovisores elétricos, vidros elétricos, faróis em LEDs, um painel de 8 polegadas e até sensor de estacionamento. É um bom pacote para quem quer segurança e tecnologia.

Se você busca um pouco mais de emoção, a versão 1.0 TSI com câmbio manual sai por R$ 2.589. Aqui, você tem um motor turbo que muda a brincadeira. De série, ela traz um visual mais refinado com grade dianteira em prata e rodas de aço de 16”.

### Modelos Mais Equipados

Depois, temos a versão Comfort, que já conta com câmbio automático. O valor começa em R$ 2.769 por mês. E olha que legal: ela vem com piloto automático adaptativo, um recurso bem legal para quem enfrenta trânsito. Já a versão topo de linha, chamada Tera High, traz rodas de liga leve de 17”, painel digital de 10,25” e um monte de firulas que vão deixar seu carro ainda mais moderno. O preço para ela, com algumas customizações, parte de R$ 3.169.

### Assinatura Prática e Sem Complicações

Vale ressaltar que todos os planos incluem a documentação, IPVA, seguro, e manutenção preventiva. E a contratação pode ser feita online, mas se você preferir, dá para ir até uma concessionária e retirar o carro no mesmo lugar. No fim do contrato, você ainda tem a opção de renovar ou trocar por um modelo mais novo.

É sempre bom saber que tem opção para todos os gostos e bolsos. Quem já passou por um dia difícil de trabalho sabe como um carro novo pode fazer a diferença na rotina, não é?