Volkswagen Saveiro Trendline tem desconto de R$ 20.968 para CNPJ

A Volkswagen está aproveitando o mês de julho para oferecer uma oportunidade imperdível para empresas e produtores rurais. A picape Saveiro na versão Trendline está disponível para vendas diretas, trazendo uma opção prática e robusta para quem precisa de um veículo para o trabalho diário. Com uma cabine simples para dois ocupantes, ela é ideal para o uso comercial, garantindo muita funcionalidade.

Se precisar carregar carga, a Saveiro não decepciona. Ela tem capacidade para até 715 kg e conta com uma caçamba que comporta até 924 litros. Além disso, as concessionárias estão prontas para ajudar com toda a burocracia e dar informações sobre prazos de entrega e financiamento. Isso tudo, especialmente pensado para o público do agronegócio e empresas.

E falando em preços, a Saveiro Trendline CS 1.6 MSI tem um valor sugerido de R$ 116.490,00 para o público geral. Mas, para empresas e produtores rurais, a história é diferente: o preço cai para R$ 95.521,80, garantindo uma economia de nada menos que R$ 20.968,20. Pode variar um pouco dependendo da região, mas quem vê uma oferta dessa sabe que vale muito a pena.

Sob o capô, a Saveiro vem equipada com o motor 1.6 aspirado, que entrega 116 cv de potência e 16,1 kgfm de torque — um verdadeiro trunfo quando é preciso pegar estrada ou lidar com terrenos mais desafiadores. E o câmbio? Sempre manual, com cinco marchas, garantindo a sensação de controle que a gente ama.

Entre os itens de série, a Saveiro não economiza. Tem iluminação na caçamba, painel com conta-giros, velocímetro e marcador de combustível. Os pneus são 205/60 R15 e as rodas de aro 15” trazem uma boa robustez. Os bancos são revestidos em tecido, e ainda conta com sensor de estacionamento traseiro e airbags para motorista e passageiro.

Outro detalhe que faz a diferença é o alerta para o uso do cinto de segurança do motorista, ajudando a manter a segurança em alta. Se já pegou uma estrada quente, sabe que o ar-condicionado com filtro de poeira e pólen é um verdadeiro alívio. E por falar em conforto, tem ainda o travamento elétrico das portas e vidros com acionamento elétrico — sempre um toque de modernidade.

Os retrovisores externos têm ajuste elétrico e função tilt-down, que para quem dirige é super prático, pois a possibilidade de visualizar o chão ao estacionar evita arranhões indesejados. E não podemos esquecer dos faróis com função “Coming & Leaving Home”, que são muito úteis em paradas noturnas.

Em resumo, a Volkswagen Saveiro Trendline vem se mostrando uma escolha certeira para quem precisa de um veículo de trabalho robusto e funcional, sem abrir mão do conforto e de bons recursos. Se você dirige muito, vai perceber como cada detalhe faz a diferença no dia a dia.