Volkswagen Saveiro Robust com desconto de R$ 20.793 para CNPJ

A Volkswagen está lançando uma promoção incrível para os amantes de picapes que são empresas ou produtores rurais. Se você está pensando em comprar uma Saveiro Robust, julho é o mês perfeito para fazer isso! Essa campanha de vendas diretas oferece condições especiais que valem a pena conferir.

A Saveiro está disponível em duas versões. A primeira é a cabine simples, ideal para quem precisa de espaço apenas para duas pessoas e um excelente carro de trabalho. Já a cabine dupla acomoda até cinco ocupantes e é mais versátil para o dia a dia, perfeita para quem precisa levar a família ou amigos nas suas aventuras.

Agora, se você está curioso em saber como garantir esse desconto, é simples! É só visitar uma concessionária da Volkswagen e lá você pode esclarecer todas as dúvidas sobre a documentação necessária, prazos de entrega e as opções de financiamento que se encaixam direitinho para empresas e produtores rurais.

E olha só, os preços estão com desconto de fazer qualquer um abrir um sorriso! A Saveiro Robust CS 1.6 MSI, que tem um preço original de R$ 109.490,00, está saindo por apenas R$ 88.696,90. Isso significa uma economia de R$ 20.793,10! Para quem optar pela versão Robust CD 1.6 MSI, o preço regular é R$ 125.490,00, mas para empresas e produtores rurais, vai ficar por R$ 105.411,20, com um desconto de R$ 20.078,80. Esses valores foram confirmados em contato com a concessionária Norpave, então podem confiar!

No que diz respeito ao desempenho, a Saveiro não decepciona. Com motor 1.6 aspirado, ela entrega 116 cavalos de potência e 16,1 kgfm de torque. E o câmbio manual de cinco marchas garante a você um controle total na hora de dirigir, seja em estrada ou no dia a dia.

A versão Robust vem cheia de itens práticos que tornam suas viagens ainda mais confortáveis. Entre eles, iluminação na caçamba, um rack de teto na horizontal, e até ajuste de altura dos faróis — para quem já pegou muito buraco por aí, sabe como isso é importante! Sem falar nas rodas de aço de 15 polegadas, sensor de ré e puxadores de portas elétricos (sem controle remoto, mas convenhamos, são detalhes que ajudam muito).

Para garantir a segurança, a Saveiro também oferece dois airbags, ar-condicionado com filtro contra poeira, direção hidráulica e, claro, um painel que tem tudo que você precisa na palma da mão, como conta-giros e velocímetro.

Se você está pensando em fazer uma compra inteligente e ainda por cima economizar, essa pode ser a chance que você esperava. É só dar uma passada na concessionária e tirar suas dúvidas. Vamos com tudo nessa estrada!