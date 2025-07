Volkswagen oferece Tera High 2026 com desconto para PcD

O novo Volkswagen Tera High 2026 acaba de chegar ao Brasil, e a boa notícia é que ele já está disponível para compras diretas por pessoas com deficiência (PcD). Com um bom pacote de equipamentos e um porta-malas que comporta até 350 litros, esse SUV promete muito conforto e praticidade. E o melhor: quem adquirir agora pode contar com isenção total de IPI e um bônus especial da fábrica, válido durante todo o mês de julho.

Se você está interessado, vale a pena dar uma passada nas concessionárias da Volkswagen. Elas têm equipes prontas para ajudar com toda a documentação necessária e explicar direitinho como funciona o processo de compra e solicitação da isenção.

Recentemente, um levantamento do portal Fipe Carros com a concessionária Norpave mostrou que o Tera High, com motor 1.0 TSI e câmbio automático, está com preço de tabela de R$ 139.990,00. Mas, com os benefícios para PcD, ele sai por R$ 121.457,53, o que representa uma redução de impressionantes R$ 18.532,47.

O Tera High é equipado com um motor turbo de 1.0 TSI que entrega até 116 cavalos de potência. Ele consegue ir de 0 a 100 km/h em apenas 11,7 segundos! Feito sobre a mesma plataforma do Polo e do Nivus (a MQB A0), ele mede 4,15 metros de comprimento e tem o entre-eixos de 2,56 metros, pesando pouco mais de uma tonelada.

Voltado para um público jovem, o Volkswagen Tera High traz um design moderno e várias opções de cores. São seis no total, com destaque para o Azul Ártico e o Preto Ninja, que não têm custo extra, uma ótima opção para quem quer personalizar o visual!

Falando em tecnologia e conforto, ele vem com bancos de revestimento premium, carregador de celular por indução, e ajustes de altura e profundidade na coluna de direção. O controle eletrônico de estabilidade e tração, além do bloqueio eletrônico do diferencial, garante uma condução segura. Uma câmera de ré ajuda na hora de estacionar, e o detector de fadiga é um bônus para longas viagens — quem já pegou estrada sabe como isso é importante.

Na parte de entretenimento, a central multimídia “VW Play Connect” com tela de 10,1″ é um destaque. Ela oferece serviços remotos e conexão com a internet para o sistema de infotainment.

Em termos de segurança, o Tera High está bem equipado: conta com 6 airbags, alertas visuais e sonoros para os cintos de segurança, e sistemas ISOFIX e Top Tether para cadeirinhas infantis.

Entre outros recursos estão ar-condicionado digital “Climatronic”, 6 alto-falantes, retrovisores externos com ajuste elétrico e faróis em LED com luz de condução diurna. E quem já teve que buscar algo no porta-malas à noite vai adorar a iluminação interna.

Esse SUV compacto ainda traz sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, rodas de liga leve de aro 17″ e tomadas USB tipo C na dianteira e traseira. Os vidros elétricos têm função “one touch” em todas as portas, bem prático para quem vive em áreas urbanas.

Assim, o Volkswagen Tera High 2026 se mostra uma excelente opção para quem busca um veículo moderno, seguro e com um ótimo custo-benefício, especialmente para o público PcD.