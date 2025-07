Volkswagen oferece desconto de R$ 15.658 na Saveiro Extreme para CNPJ

A Volkswagen está dando uma força para empresas e produtores rurais com CNPJ ativo, oferecendo um desconto especial na Saveiro Extreme durante todo o mês de julho. Essa versão da picape é a mais robusta da linha e vem recheada de itens bacanas que tornaram ela um verdadeiro sucesso entre os motoristas. Se você precisa de um carro que aguente o tranco e ainda ofereça conforto, pode apostar nessa.

Para garantir o desconto, o ideal é dar um pulo em uma concessionária da Volkswagen. Lá, você vai receber todas as informações que precisa, desde a documentação até as opções de financiamento que estão disponíveis. Cuidado com a papelada para não perder a oportunidade!

### Descontos Imperdíveis

A Saveiro Extreme vem com um motor 1.6 MSI e, normalmente, custa R$ 130.490,00. Com o desconto atual, o preço cai para R$ 114.831,20 — isso mesmo, uma economia de praticamente R$ 15.658,80! É a chance de levar uma picape completa por um valor que cabe no seu orçamento.

### Equipamentos e Segurança

Essa picape não fica devendo em equipamentos. Ela vem equipada com controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, bloqueio do diferencial, câmera de ré, direção hidráulica, e até espelhos retrovisores que podem ser ajustados eletricamente. Para quem dirige em qualquer tipo de estrada, isso faz toda a diferença.

Além disso, você encontra faróis de neblina, ganchos para amarração de carga e uma capota marítima para garantir que sua carga esteja sempre segura. Ah, e não podemos esquecer dos airbags e do sistema de alerta sonoro para o cinto de segurança.

### Conforto a Bordo

No quesito conforto, a Saveiro também impressiona. Tem alça de segurança no teto, ar-condicionado que ainda filtra poeira e pólen, e bancos com um revestimento bem confortável. Para as viagens longas, é bom saber que a caçamba também vem iluminada, facilitando a visão caso você precise carregar algo à noite.

No painel, o sistema multimídia “Composition Touch II” com uma tela de 9 polegadas é um verdadeiro achado. Com Bluetooth e APP-Connect, você consegue conectar seu celular sem precisar de fios, facilitando muito sua vida na estrada!

### Design e Desempenho

E se você é dos que curtem um carro que chama atenção, a Saveiro Extreme não decepciona. Ela ainda conta com rodas de aço aro 15”, sensor de estacionamento traseiro e volante revestido em couro, tudo para deixar sua experiência ao volante ainda mais agradável.

Sob o capô, a picape traz o motor 1.6, conhecido por sua confiabilidade, oferecendo 116 cv de potência e 16,1 kgfm de torque. Com câmbio manual de 5 marchas, é um motor que entrega um desempenho interessante, perfeito para quem precisa de agilidade sem abrir mão da robustez.

### Tabela de Preços

| Configuração | Preço Geral | Preço CNPJ | Descontos |

|—————————|—————-|—————-|———————-|

| Extreme CD 1.6 MSI | R$ 130.490,00 | R$ 114.831,20 | R$ 15.658,80 |

Se você está buscando uma picape que una força e conforto, vale a pena considerar essa chance de levar a Saveiro Extreme. Afinal, quem não gosta de um carro que entrega tudo isso, né?