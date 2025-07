Volkswagen lidera na Europa com crescimento de 70% em elétricos

A Volkswagen está vivendo uma verdadeira revolução no mundo dos carros elétricos. Depois de um tempo investindo pesado nesse segmento, os resultados estão aparecendo e impressionando. No primeiro semestre de 2025, as vendas globais de veículos elétricos da marca cresceram 14,3%. O destaque foi para a Europa Ocidental, onde o emplacamento de elétricos superou 70%. Não é à toa que está todo mundo de olho nessa transformação.

E não é só a VW que está surfando essa onda. O grupo, que inclui marcas como Audi e Porsche, viu suas vendas de elétricos na Europa aumentarem em quase 90%. No mundo todo, o crescimento foi de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso mostra que os elétricos estão ganhando espaço e conquistando o coração dos motoristas.

Marco Schubert, que comanda as vendas da VW, ressaltou que na Europa Ocidental, um em cada cinco carros entregues já é totalmente elétrico. Para conseguir isso, a Volkswagen está adotando uma estratégia agressiva de preços, oferecendo descontos atraentes. Essa ação ajuda a atrair novos clientes e a combater as metas de emissões exigidas pela União Europeia.

A fabricante planeja lançar uma série de novos modelos até 2027, o que deve ajudar ainda mais a cumprir as exigências ambientais. E para quem acha que os elétricos não são lucrativos, a VW garante que já estão dando lucro, mesmo com margens menores que os carros a combustão.

Enquanto a Volkswagen avança, a Tesla está enfrentando desafios na Europa. A marca americana registrou uma queda de cerca de um terço nas entregas no primeiro semestre, o que gerou algumas críticas. O próprio Elon Musk foi convocado para cuidar das vendas na região, mostrando que a situação não é das melhores.

A competição no mercado de elétricos está mudando. Com a evolução da tecnologia, o grande desafio agora é tornar esses veículos rentáveis. E as montadoras chinesas, como BYD e Polestar, estão ganhando espaço, enquanto a VW enfrenta uma queda significativa nas vendas de elétricos na China.

Ainda não temos todos os números oficiais de vendas do primeiro semestre de 2025, mas a direção da VW está otimista. Martin Sander, que lidera vendas e marketing, ficou impressionado com o crescimento que a marca está alcançando na Europa.

Entre os modelos elétricos mais vendidos estão o ID.4 e ID.5, com 43.700 unidades vendidas apenas entre janeiro e março. O ID.3 e o Audi Q4 e-tron também estão na lista, mostrando que há um público crescente para esses modelos.

Quando a VW lançou o ID.3 em 2019, a expectativa era alta, mas os problemas não tardaram a aparecer. A produção teve atrasos por questões técnicas e dificuldades com software, gerando insatisfação entre os clientes que aguardavam ansiosamente seus carros.

Além disso, a infraestrutura de recarga na Europa ainda estava se adaptando à demanda crescente, o que complicava as coisas para quem queria um elétrico. A estratégia de preços também pesava, já que o ID.3 começava com um valor alto, dificuldando a concorrência.

Para resolver essas questões, a VW investiu em melhorias na qualidade dos carros e atualizações constantes de software, facilitando a vida do motorista. A empresa também começou a oferecer promoções e parcerias para expandir a rede de recarga e combater a temida “ansiedade de autonomia”.

A linha ID da Volkswagen vem crescendo, com modelos como os ID.4, ID.5 e até a versão elétrica da Transporter e Caravelle. E isso não é tudo: novos lançamentos estão a caminho, como o hatch ID.2, previsto para 2026 e com um preço acessível de € 25 mil. O ID.3 GTI também vem com propostas mais potentes e emocionantes.

Por isso, vale a pena ficar de olho no que a Volkswagen prepara para o futuro. O que está por vir promete agitar o mercado!