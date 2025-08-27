Volkswagen Golf GTI é lançado no Brasil com compra diferenciada

O Volkswagen Golf GTI está de volta ao Brasil e, após seis anos fora das prateleiras, a expectativa é alta. A data marcada é 6 de setembro, e esse hatch esportivo é importado direto da Alemanha, pronto para encarar concorrentes de peso como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla. Embora o preço ainda não tenha sido revelado, a projeção é que ele fique acima de R$ 400 mil.

Agora, vamos falar do que realmente importa: a performance. O GTI traz sob o capô um motor 2.0 turbo EA888 que entrega 245 cv e 37,7 kgfm de torque. Isso significa que ele tem 15 cv a mais do que a geração anterior, e faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. E quem ama velocidade sabe que a limitação na velocidade máxima em 250 km/h é só um detalhe.

Visualmente, o GTI chega com um facelift que agrada até o mais exigente dos motoristas. Os faróis full LED são mais finos, a grade iluminada dá um charme a mais, e as luzes de neblina em formato quadriculado? Um show à parte. O interior mantém o clássico design com os bancos xadrez, além de um painel digital de 10,2” e uma central multimídia de 12,9” que é 100% compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Para quem viaja muito, essa tecnologia facilita bastante a vida.

Falando em comodidade, o hatch oferece teto solar, sistema de som Harman Kardon e rodas de 18 polegadas. Um detalhe que sempre encanta são as 30 cores de iluminação interna que você pode ajustar para deixar o ambiente do jeito que ama. E ainda dá para optar por um pacote de bancos em couro elétricos para o motorista – conforto nunca é demais, né? As cores disponíveis são Branco Puro, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Vermelho Kings.

Mas tem uma pegadinha nas vendas. O pessoal do Quatro Rodas revelou que nem todas as concessionárias vão vender o modelo, e cada loja terá só uma unidade. Para conseguir um, você vai precisar comprovar um histórico com GTIs, GTS ou GLIs. E, se você tiver um CPF ou CNPJ, só pode levar um.

A Volkswagen ainda vai implementar um contrato de preferência para recompra do carro, evitando aquela revenda rápida que a gente vê por aí. Quem fechar negócio vai ganhar um kit super especial: placa de acrílico, chaveiro, óculos de sol e um cartão de membro do GTI Club – ideal para quem busca experiências exclusivas.

O retorno do GTI foi anunciado durante o Rock in Rio 2024, mas agora é hora de ver esse esportivo nas lojas. E, para quem está ansioso, pode esperar também pela chegada do Jetta GLI em outubro, que promete novidades no visual.

Então, se você é um apaixonado por velocidade e design, essa é uma oportunidade imperdível!