Volkswagen arrecada R$ 150 milhões em 48h com Golf GTI

O Volkswagen Golf GTI retornou ao Brasil após uma pausa de seis anos e, como sempre, chega com tudo. Agora, na sua oitava geração, esse ícone dos esportivos vem importado da Alemanha, trazendo motor 2.0 turbo que entrega nada menos que 245 cv. Para os fãs de arrancadas, ele faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. Um verdadeiro brinquedo caríssimo, começando a partir de R$ 430 mil.

As vendas começaram no dia 6 de setembro, mas a brincadeira é bem exclusiva. Apenas clientes que têm ou já tiveram um GTI, GLI ou GTS, além de alguns modelos da Audi e Porsche, puderam colocar as mãos no volante. A Volks limitou a compra a uma unidade por CPF ou CNPJ, e ainda pediu um sinal de 10% do valor. Isso já dá uma ideia do hype que o carro está causando!

O primeiro lote, com 350 unidades, esgotou em um piscar de olhos, apenas um fim de semana. Com isso, a montadora garantiu um faturamento impressionante de pelo menos R$ 150 milhões. E a procura foi tanta que a Volkswagen decidiu abrir um segundo lote, ainda mais limitado, com 150 carros adicionais. Já são mais de 400 interessados na lista de espera no Brasil, e quem conhece um pouco do mercado sabe que essas novas unidades também vão sumir rapidinho.

Cada cliente teve a chance de personalizar seu Golf GTI, escolhendo entre quatro cores – branco, preto, cinza ou vermelho – e diferentes acabamentos. O sinal de reserva garante a entrada do carro na linha de produção lá em Wolfsburg, na Alemanha, o que aumenta ainda mais a expectativa.

Visualmente, o novo Golf GTI está com um visual mais moderno, seguindo o facelift da geração MK8.5. Ele vem com faróis full LED afilados, grade iluminada e detalhes esportivos que fazem a diferença, como as luzes de neblina em formato de bandeira quadriculada. Por dentro, os fãs dos clássicos vão adorar os bancos xadrez, o painel digital de 10,2” e um sistema de multimídia que não deixa a desejar.

Além disso, a lista de equipamentos é impressionante! O carro conta com teto solar, rodas de 18 polegadas, som Harman Kardon e modos de condução ajustáveis. A Volkswagen realmente sabe como dar um toque de exclusividade nesse modelo, que já se posiciona como um dos esportivos mais desejados e caros do Brasil. Com 500 unidades já reservadas, dá para imaginar a corrida que vai ser para garantir um desses.