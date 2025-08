Volkswagen Amarok terá versão híbrida em 2027

A nova geração da Volkswagen Amarok está a caminho e promete chegar com tudo em 2027, trazendo uma grande novidade: será híbrida! Essa picape média vai passar por uma transformação total, tanto no design quanto na parte mecânica. O melhor? Será fabricada na Argentina, com um investimento de impressionantes US$ 580 milhões. O projeto, carinhosamente chamado de “Amarok South America”, é focado em atender às necessidades do nosso mercado, apresentando soluções mais eficientes e sustentáveis.

Embora a Volkswagen ainda não tenha dado todos os detalhes sobre o conjunto mecânico da nova Amarok, já sabemos que ela terá uma plataforma versátil. Isso significa que vai acolher motores diesel, híbridos e até 100% elétricos. Hoje em dia, a versão atual conta com um robusto motor V6 turbodiesel de 258 cv e um câmbio automático de oito marchas, mas essa combinação pode mudar. A tendência global é priorizar motores que sejam mais econômicos e menos poluentes, especialmente com os incentivos fiscais para veículos eletrificados, que estão ganhando força na Argentina.

Ao olhar o design, fica fácil notar que essa Amarok vai ser uma verdadeira revolução. O projeto está sendo desenvolvido pela equipe de design da Volkswagen na América do Sul, liderada por um brasileiro, José Carlos Pavone. Para ter uma ideia do que esperar, a inspiração vem da picape chinesa Maxus Interstellar X. Os protótipos já flagrados mostram proporções robustas, com lanternas verticais em LED, que logo vão chamar atenção nas ruas.

O anúncio oficial sobre a Amarok híbrida aconteceu durante uma reunião em Buenos Aires entre representantes da Volkswagen e o Ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo. O governo revelou que o investimento é parte de um plano industrial maior para impulsionar a produção local de veículos eletrificados. A nova linha da picape será montada na fábrica de General Pacheco, que já tem tradição em fabricar bons automóveis.

A escolha da plataforma da Maxus Interstellar X, desenvolvida pela parceira SAIC, é uma mudança significativa para a Volkswagen. Em vez de criar a Amarok do zero ou usar a base da Ford Ranger, como acontecia na Europa e na África, a marca decidiu compartilhar o desenvolvimento com a chinesa. Isso não só acelera o processo como também garante que o modelo tenha um tom mais global e competitivo.

Mas calma! Apesar de basear-se na Maxus, a nova Amarok terá ajustes específicos para o nosso gosto e necessidades. Soluções como tração 4×4 sob demanda e versões com motor 2.0 turbodiesel e câmbio manual devem ser oferecidas para manter os preços competitivos. A engenharia está atenta e quer resolver críticas que surgiram sobre a robustez da geração atual, especialmente em relação à suspensão traseira, que por muitos setores foi considerada inferior.

Por último, essa aposta da Volkswagen na Amarok híbrida está alinhada com o que outras marcas estão fazendo. A Ford já apresentou uma Ranger híbrida plug-in na Europa, e a Toyota também está desenvolvendo versões eletrificadas da Hilux. Com isso, a nova Amarok não vem só com uma nova roupa, mas também inserida no futuro das picapes médias, pronta para surfar a onda da sustentabilidade e eficiência no presente e no futuro.