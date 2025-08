Material de educação ambiental do segundo semestre para professores

Os educadores da rede estadual de ensino agora têm acesso a um novo material de Educação Ambiental, preparado para o segundo semestre. O conteúdo está disponível de forma prática em um drive online, acessível através do site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Com isso, professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio podem integrar esse recurso em suas aulas de forma fácil e rápida.

O novo material apresenta uma abordagem atualizada, que vai além dos temas tradicionais. Ele estimula o debate e a reflexão, incentivando os educadores a olharem atentamente para os contextos onde as escolas estão localizadas. A proposta é que a Educação Ambiental auxilie na promoção de mudanças significativas, tanto dentro das escolas quanto nas comunidades ao redor, encorajando os alunos a se envolverem ativamente em iniciativas que se relacionem com suas próprias realidades.

Mauro Tavares, coordenador de Educação Ambiental da Seduc, destacou que os cadernos pedagógicos são ferramentas essenciais para os professores que atuam nessa área. Ele ressaltou que esse material deve ser adaptado à realidade de cada escola, permitindo que os educadores façam modificações e criem novas estratégias a partir do conteúdo oferecido. Segundo Tavares, essa adaptação é fundamental para que os professores consigam lidar com questões ambientais, que são cada vez mais urgentes na sociedade contemporânea.

Para apoiar a implementação desse novo material, a Seduc, em parceria com o Instituto iungo, iniciará uma série de formações. Essas atividades começarão nos dias 5 e 6 de agosto e serão transmitidas pelo YouTube da Seduc. As formações são voltadas principalmente para os professores que lecionam o componente curricular e têm o objetivo de aprimorar a prática pedagógica, permitindo a troca de experiências e o aprendizado de novas orientações.

Links para acessar o material e se inscrever nas formações já foram enviados aos educadores. Essa iniciativa demonstra o compromisso da Secretaria em promover uma educação ambiental que esteja alinhada com as necessidades e desafios atuais. O objetivo é envolver toda a comunidade escolar na construção de um futuro mais sustentável e consciente.

O Pará é considerado um exemplo ao incluir um componente curricular obrigatório que aborda a sustentabilidade nas escolas públicas do Brasil. Em 2023, a Seduc implementou a Política de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima. Desde então, as instituições de ensino têm promovido projetos que incentivam a participação ativa dos alunos e a conservação ambiental. A Política de Educação Formal para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima, instituída pela Lei nº 9.881, introduzirá a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino a partir do primeiro semestre de 2024, incluindo também a opção para as escolas municipais.