Volkswagen Amarok é flagrada em testes pela primeira vez

A Volkswagen está com grandes planos para a Argentina e acaba de anunciar um investimento de 580 milhões de dólares na produção da nova “Amarok South America”. Essa nova geração da picape média será fabricada em Pacheco, Argentina, substituindo a versão atual, que passou por uma reestilização no ano passado.

Um ponto interessante é que essa nova Amarok não é a mesma que a segunda geração fabricada na África do Sul, que foi desenvolvida em parceria com a Ford. Na verdade, a nova Amarok será um “clone” da atual Ford Ranger, resultado do Projeto Cyclone global, que foi cancelado na Argentina. Para quem já tentou emplacar uma picape diferente em um mercado saturado, isso é algo que gera bastante expectativa!

A nova Amarok South America é inspirada na picape chinesa SAIC Maxus Interstellar X. Esse modelo promete ser maior que a Amarok que conhecemos, possuindo uma nova estrutura monobloco que combina robustez e conforto — quem já pegou estrada em uma picape sabe o quanto isso pode influenciar na experiência de dirigir.

Ainda sobre o design, embora não tenhamos detalhes finais, o designer brasileiro Juan Carlos Pavone fez uma projeção com algumas mudanças visuais, especialmente na parte dianteira da picape.

Primeiro flagra na Argentina

Recentemente, surgiram fotos de uma SAIC Maxus Interstellar X camuflada rodando pela Argentina, especificamente na região de Zárate-Campana. Mesmo com a camuflagem, a picape é idêntica à versão chinesa, sem alterações visíveis no design das rodas e outros detalhes. É comum ver esse tipo de veículo em teste, e quem está sempre nas estradas sabe como a curiosidade pode falar mais alto!

Um observador comentou que a picape aparenta ser bastante imponente, especialmente por ser mais alta e larga que as outras picapes médias disponíveis por aqui. Isso deixa a pergunta no ar: quão diferente será a nova Amarok South America em relação à Maxus Interstellar X? Será que teremos apenas uma troca de emblemas ou mudanças significativas?

Novas mecânicas à vista

O que já se sabe é que essa nova plataforma vai permitir à Volkswagen introduzir motores mais modernos, incluindo opções a gasolina, híbridos e até elétricos. A previsão é que o lançamento comercial na Argentina aconteça em 2027, e logo em seguida, podemos esperar a chegada da nova Amarok por aqui, no Brasil. Quem sabe não estamos diante de uma nova era das picapes?

Além disso, a Volkswagen destacou sua parceria com o Grupo SAIC, enfatizando que essa colaboração traz uma série de inovações e tecnologias compartilhadas. Em resumo, o futuro da Amarok parece bastante promissor, trazendo novas funcionalidades e mais conforto ao dirigir.

E você, já está ansioso para ver a nova Amarok rodando nas estradas brasileiras?