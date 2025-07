Verstappen testa o Ford Mustang GTD e compartilha opiniões

Max Verstappen, o tetracampeão da Fórmula 1, decidiu dar uma pausa nas pistas de alta velocidade para se aventurar em algo um pouco diferente: o novo Ford Mustang GTD. Ele participou de um vídeo da Ford Performance junto com o jornalista britânico Chris Harris. Juntos, eles testaram a performance desse supercarro em uma pista fechada, e o resultado foi uma mistura de adrenalina e boas conversas sobre essa verdadeira máquina.

No vídeo, os dois alternaram ao volante, começando com um Ford RS200, aquele clássico que nos faz lembrar da era dourada dos ralis. Depois, eles partiram para o Mustang GTD, onde Harris ficou impressionado com o equilíbrio do carro, enquanto Verstappen acelerava como se estivesse em uma volta de classificação em Suzuka.

Verstappen aprovou o Mustang: “É bonito e muito rápido. Você sente a aderência, os freios são ótimos e as trocas de marcha são rápidas”, disse, sorrindo depois da experiência. Para Harris, a sensação de controle que o carro oferece é única, quase como se tivesse sido feito para um uso extremo, algo que todos nós, fãs de velocidade, sonhamos em experimentar.

### O Poder Sob o Capô

Esse Mustang GTD não é só um rostinho bonito; ele vem com um motor V8 supercharged de 5,2 litros, que entrega mais de 800 cv e um torque de cerca de 92 kgfm. É um carro que não perdoa: consegue chegar a 325 km/h e já fez uma volta no Nürburgring em impressionantes 6 minutos e 52 segundos. Para ter uma ideia, esse é um dos tempos mais rápidos registrados por um Ford por lá.

Além do motor potente, o Mustang GTD traz várias soluções que fazem parte do mundo das corridas, como um câmbio montado na traseira e uma suspensão que faz qualquer um sonhar. É um rival direto de carros como o Porsche 911 GT3 RS, e com um preço acima de US$ 300 mil, sabemos que não é para qualquer um.

### A Marca e Seu Legado

Com esse lançamento, a Ford quer mostrar que ainda tem fôlego no mundo dos esportivos, especialmente em um momento em que enfrenta alguns desafios, como recordes de recall. Ao mesmo tempo, a marca está investindo em carros elétricos, buscando um equilíbrio entre tradição e inovação. No fundo, a Ford sabe que, sem os carros “heróis”, como o Mustang, suas raízes nas pistas poderiam ser esquecidas.

Para Verstappen, o envolvimento com o Mustang GTD é também estratégico. A Ford será parceira da Red Bull Powertrains nos próximos anos na Fórmula 1, e a presença do piloto neste vídeo é uma maneira de gerar mais conexão com os fãs apaixonados por velocidade.

Os interessados no Mustang GTD não faltarão, pois a produção será limitada e muitos deles provavelmente ficarão guardados em garagens de colecionadores. Mas pelo entrosamento entre Verstappen e Harris e suas reações ao dirigir, fica claro que esse modelo já se firmou como um dos esportivos mais radicais da atualidade.