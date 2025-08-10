Toyota Yaris Cross 2026 chega em outubro com quatro versões

O Toyota Yaris Cross 2026 está com a sua chegada ao Brasil marcada para outubro de 2025, e o melhor de tudo? Ele vai sair da fábrica de Sorocaba, em São Paulo! Esse novo SUV vai substituir os modelos Yaris hatch e sedã, e já promete ser uma boa pedida para quem está de olho em rivais como o Volkswagen T-Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta e Jeep Renegade.

As informações que estão circulando, e que foram captadas pelo pessoal do Autos Segredos, indicam que o Yaris Cross será oferecido em quatro versões: XR, XRE, XRX e uma versão híbrida incrível chamada XRX Hybrid. O motor de entrada será um 1.5 Flex aspirado, atualizado para entregar um pouco mais de potência e torque, sempre emparelhado com um câmbio automático CVT. Para quem gosta de dirigir com suavidade, isso é uma ótima notícia!

A configuração híbrida seguirá a mesma linha do modelo tailandês, mas adaptada para o nosso mercado. Ele terá um motor a combustão de 1.5 em ciclo Atkinson, que entrega mais de 92 cv e 12,4 kgfm. Isso sem contar que o motor elétrico vai complementar a força, gerando mais 81 cv e 14,4 kgfm. Juntos, eles prometem uma potência combinada que deve ser superior aos 113 cv do modelo exterior — um prato cheio para quem gosta de acelerar de forma consciente.

Quando falamos em dimensões, o Yaris Cross não decepciona. Ele mede 4,31 metros de comprimento e 1,77 m de largura, além de uma altura de 1,62 m e entre-eixos de 2,62 m. O porta-malas é bem espaçoso, com 471 litros — ótima opção para quem precisa de espaço extra, seja para uma viagem de fim de semana ou para transportar as compras do mês.

Em termos de segurança, o Yaris Cross arrasou, conquistando cinco estrelas no teste do ASEAN NCAP. Isso é algo que ninguém pode ignorar, especialmente considerando a proteção para os ocupantes, tanto adultos quanto crianças. Depois de uma polêmica com testes em outras regiões, essa avaliação positiva traz um refresco para a marca, que busca reafirmar sua reputação.

Os preços estão previstos para ficar entre R$ 130 mil e R$ 185 mil, uma faixa que vai agradar muitos motoristas. O interior promete estar alinhado com o que a Toyota costuma oferecer, focando no conforto e na tecnologia, tudo para melhorar a sua experiência a bordo, principalmente nas longas viagem.

E para fechar com chave de ouro, a montadora investiu R$ 1,63 bilhão nas fábricas para dar vida a esse projeto. Eles ainda vão oferecer até dez anos de garantia, desde que as revisões sejam feitas em autorizadas. Isso mostra o compromisso da Toyota com a satisfação e qualidade para os consumidores. Se você está pensando em trocar de carro, fique de olho nesse lançamento!