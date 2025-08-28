Mundo Automotivo

Toyota reduz preço da Hilux Power Pack MT em R$ 50,1 mil

Toyota derruba preço da Hilux Power Pack MT em R$ 50,1 mil para CNPJ
Crédito da imagem: Granbery, Juiz de Fora - MG

A Toyota Hilux Power Pack MT não dá tchauzinho, ela continua firme no portfólio da marca. Essa versão, ideal para quem trabalha duro, está disponível principalmente para empresas e produtores rurais. E os preços? Mantiveram a mesma faixa de julho, ou seja, está como quem não quer nada, mas logo chama a atenção.

Para quem está de olho em uma versão mais acessível, a STD Power Pack CD 2.8 4×4 MT chega com tabela a R$ 278.790,00. Porém, se você é dono de CNPJ e atua no setor rural, o preço pode cair para R$ 228.607,80. Uma bela economia de quase R$ 50 mil, né? Esses valores são de uma concessionária específica, mas fica esperto: eles podem variar conforme onde você está, as opções que escolher e, claro, a cor que te agradar.

Sob o capô dessa máquina, está um motor 2.8 turbodiesel que entrega bons 204 cv e 50,9 kgfm de torque. Para os fãs do câmbio manual, essa aqui vem equipadinha com seis marchas. Um detalhe importante: desde novembro de 2024, o motor passou por um upgrade para puxar a fila das novas normas de emissões do Proconve L8. A média de consumo? A Hilux faz cerca de 10,1 km/l na cidade e 11,3 km/l na estrada, sempre funcionando no diesel.

A Hilux anda tirando onda no mercado! Entre janeiro e julho de 2025, foram emplacadas 28.522 unidades. Isso garantiu a liderança entre as picapes médias. Logo atrás, aparecem a Ford Ranger e a Chevrolet S10, que venderam 19.080 e 16.432 unidades, respectivamente.

Falando de medidas, essa picape média tem 5,33 metros de comprimento, com uma largura de 1,85 metro e altura de 1,82 metro. O entre-eixos é de 3,09 metros e a altura do solo chega a 28,6 cm — ideal para encarar os terrenos mais acidentados. Ela ainda conta com um tanque de 80 litros e pode carregar até 1.005 kg.

Conforto e tecnologia não foram esquecidos. A Hilux Power Pack MT traz uma central multimídia de 9 polegadas, com quatro alto-falantes e opções de espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Ah, e para a segurança, vem com sete airbags, assistente de reboque e outros recursos que fazem a diferença na hora de usar.

Agora, para facilitar ainda mais a sua vida, aqui estão os preços e versões da Toyota Hilux Power Pack MT em agosto de 2025. É só ficar de olho e partir para a compra com informação na ponta da língua.

