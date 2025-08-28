Michel Teló participa da novela Coração Sertanejo

A emissora Globo se prepara para lançar sua nova novela das 19h, intitulada “Coração Acelerado”, marcada para estrear no dia 12 de janeiro. Esta produção promete unir a dramaturgia com a música sertaneja, destacando a cultura desse gênero musical, que é bastante popular no Brasil. O roteiro da trama foi escrito por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e contará com as atuações de Isadora Cruz, Isabelle Drummond, Gabz e Filipe Bragança como protagonistas.

Entre as novidades da novela está a participação de Ana Castela, que fará sua estreia como atriz. Reconhecida por suas performances no cenário musical, a artista expressou sua empolgação em participar deste novo desafio. Ela afirmou que, embora decorar os textos seja uma tarefa diferente da música, está animada para essa nova fase. Sua participação está prevista para ocorrer no final do primeiro mês de exibição da novela.

A dupla Maiara & Maraisa também estará presente na trama, participando de diversas cenas de shows e interagindo com os personagens principais ao longo da história. Elas devem permanecer até o último capítulo, trazendo um toque musical essencial à narrativa.

Michel Teló, outro grande nome da música sertaneja, também fará uma aparição especial no terceiro capítulo da novela. Ele será visto em uma roda de viola raiz, em um cenário rústico, e contracenará com o personagem João Raul, interpretado por Filipe Bragança. A participação de Teló reforça sua conexão com o público, uma vez que ele já é conhecido por seus papéis como técnico no programa de talentos “The Voice Brasil” e pela recente participação como mentor no reality show “Estrela da Casa”.

“Coração Acelerado” segue a tendência da emissora de misturar música popular e novela, uma estratégia que já deu sucesso anteriormente com produções como “Cheias de Charme”, que explorou o universo das empreguetes. Com essa proposta, a Globo busca fortalecer seu vínculo com a cultura brasileira e ampliar o apelo de sua programação junto ao público.