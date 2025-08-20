Toyota reduz preço da Hilux Power Pack AT em R$ 52 mil para CNPJ

A Toyota Hilux Power Pack AT, a picape média que faz o coração de muita gente acelerar, está com uma oferta especial de vendas diretas que vale a pena conferir. Essa promoção é voltada para empresas e produtores rurais durante todo o mês de agosto. E é sempre bom dar uma olhada nas novidades antes de entrar na linha 2026, né?

Para quem está curioso sobre os preços, a versão STD Power Pack CD 2.8 4×4 AT tem um valor sugerido de R$ 288.990. Mas se você se enquadra nas condições de venda direta, pode levar a sua por R$ 236.971,80. Isso significa uma economia de mais de R$ 52 mil — nunca é demais pensar em como gastar menos ao adquirir um carro tão robusto!

Se você é desses que gosta de se manter informado, é legal visitar uma concessionária Toyota. Eles explicam direitinho todo o processo de compra, os documentos necessários, e até as opções de entrega e pagamento. Só não esquece que, após a compra, a revenda da Hilux só é permitida depois de 12 meses. Um detalhe que pode ser importante para quem já tem planos de trocar de picape.

A Hilux, sempre à frente, vem equipada com motor 2.8 turbodiesel, que oferece 204 cv de potência e um torque de 50,9 kgfm. Se você costuma dirigir por estradas desafiadoras, vai adorar saber que seu câmbio automático de seis marchas garante uma dirigibilidade suave e eficiente.

Aliás, quem já teve o prazer de empurrar uma Hilux por estradas de chão sabe como ela é capaz de encarar qualquer desafio. De janeiro a julho de 2025, foram emplacadas 28.522 unidades, tornando-a a líder absoluta entre as picapes médias do mercado. Para você ter uma ideia, a Ford Ranger ficou em segundo lugar, com 19.080 unidades, e a Chevrolet S10 em terceiro, com 16.432.

Agora, falando de itens que tornam a Hilux tão desejada, a versão Power Pack AT traz rodas de aço de 17″, e a estética é bem imponente, com maçanetas e retrovisores na cor preta. E a segurança também não fica atrás: são 7 airbags, assistente de reboque e um sistema de alarme perimétrico.

No quesito tecnologia, o sistema multimídia de 9″ é bastante impressionante, com 4 alto-falantes e conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Com esses recursos, quem não ama levar toda a sua playlist na estrada?

Além disso, ela conta com recursos como luz de frenagem emergencial automática, bancos confortáveis com revestimento sintético, e aqueles detalhes que fazem a diferença no dia a dia, como o acendimento automático dos faróis e o volante com comandos integrados de telefone e áudio.

Se você está pensando em adquirir uma Hilux, melhor correr, porque as ofertas para CNPJ são tentadoras!