Toyota libera 200 unidades do Corolla GLi para PcD

O Toyota Corolla GLi voltou a dar as caras nas ofertas para o público PcD, e a notícia é ótima para quem está de olho em um sedã de qualidade. Durante o mês de agosto, ou até acabarem as 200 unidades disponíveis, você pode aproveitar um desconto bem generoso. Essa promoção também é válida para taxistas, produtores rurais e empresas, então, se você se encaixa em uma dessas categorias, fica ligado!

Agora, vamos ao que interessa: durante essa promoção, o preço do Corolla GLi com câmbio CVT caiu de R$ 167.590 para R$ 139.334,40. Isso significa uma economia de mais de R$ 28 mil! Uma baita oportunidade, né? A concessionária Newland Toyota confirmou a ação, que marca o retorno do Corolla ao seleto grupo de veículos elegíveis para vendas diretas.

Mesmo que o desconto desta vez seja um pouco menor do que em promoções anteriores, continua sendo uma oferta atrativa para quem precisa de um carro novo. O Corolla GLi é a versão de entrada do sedã mais vendido do Brasil e está disponível em cinco opções de cores: Branco Lunar, Cinza Granito, Cinza Celestial, Prata e Preto. Com certeza, um deles vai chamar a sua atenção!

De acordo com os números divulgados, o Corolla também se destaca nas vendas. No primeiro semestre de 2025, ele emplacou 18.399 unidades. Para ter uma ideia, o concorrente BYD King vendeu 6.257 carros e ficou em segundo lugar, seguido pelo Nissan Sentra com 2.515 unidades. E como um bom amante do automobilismo, você sabe como a escolha de um carro não é só por números, mas pela experiência de dirigir.

Falando em experiência, o Corolla GLi vem equipado com um sistema de áudio multimídia Toyota Play. A tela de 10 polegadas em HD é ótima para conectar seu smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay. Ter tudo integrado facilita muito a vida, especialmente em viagens longas ou quando você se perde no trânsito.

No quesito conforto e tecnologia, ainda temos um computador de bordo com tela TFT de 7 polegadas, direção eletroassistida progressiva e entradas USB para carregar seus dispositivos. Para quem passa muito tempo no carro, esses detalhes fazem toda a diferença.

Ah, e não podemos esquecer dos faróis halógenos com acendimento automático. Quem já dirigiu à noite sabe como isso ajuda na hora de manter as mãos no volante e os olhos na estrada. As lanternas traseiras em LED também garantem uma boa visibilidade para quem está atrás de você. E o porta-malas iluminado? Perfeito para encontrar aquele kit de emergência em qualquer situação.

Em termos de performance, o Corolla GLi está equipado com um motor 2.0 aspirado, entregando até 175 cavalos de potência e 21,3 kgf.m de torque. Ele vem com uma transmissão automática de 10 marchas que, quem já pegou um trânsito mais complicado, deve saber o quanto faz diferença ter um câmbio ágil e eficiente.

Se você está pensando no Corolla GLi como sua próxima aquisição, é bom ficar de olho nas condições que a Toyota oferece neste mês. Uma oportunidade como essa não aparece todo dia, e quem não gosta de dirigir um carro que combina conforto, tecnologia e economia, não é mesmo?