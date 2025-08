Bebê recordista nasce após 30 anos de congelamento nos EUA

Um bebê nos Estados Unidos acaba de entrar para o livro dos recordes ao nascer depois de ficar congelado por 31 anos. O pequeno Thaddeus Daniel Pierce, nome dado em homenagem a um ancestro da família, é considerado o "bebê mais velho do mundo”, nascido a partir de um embrião que foi congelado desde 1994.

O casal que buscava a fertilização in vitro, Lindsey e Tim Pierce, enfrentou anos de dificuldades para engravidar. Após longos sete anos tentando ter um filho, eles compartilharam suas dificuldades com Linda, uma mulher que tinha embriões congelados, resultado de suas próprias tentativas de gravidez.

Uma nova chance

Linda havia passado por uma menopausa e tinha outras opções em mente, como a doação do material congelado ou até mesmo direcioná-lo para a pesquisa científica. No entanto, ao completarem 62 anos, ela conheceu o conceito de “adoção de embriões aberta”. Foi assim que conectou-se com Lindsey e Tim, que estavam dispostos a tentar a fertilização com os embriões dela.

Os médicos geralmente não recomendam o uso de embriões que ficam congelados por períodos tão longos, mas os Pierce decidiram seguir em frente. Em 14 de novembro de 2024, dois embriões foram transferidos para o útero de Lindsey. Desses, apenas um se desenvolveu. Esse processo culminou no nascimento de Thaddeus, trazendo uma enorme alegria para o casal.

Avanços que mudam vidas

Esse caso ilustra como os avanços da medicina têm mudado a vida de muitos casais que sonham em formar uma família. Infelizmente, muitas pessoas enfrentam obstáculos que tornam isso difícil, mas a fertilização in vitro se apresenta como uma solução viável. Além disso, há mulheres dispostas a ajudar, como Linda, contribuindo para a realização do sonho de outros.

A história de Thaddeus é um lindo exemplo da esperança e da determinação que podem existir nas jornadas da paternidade. Para aqueles que se sentem perdidos, é sempre bom lembrar que, com o suporte certo e os profissionais adequados, é possível realizar o sonho de ser pai ou mãe. E a escolha de uma clínica de fertilização confiável é um passo fundamental nesse processo.