Toyota lança Corolla GLi híbrido com desconto de R$ 45.871 para PcD

O Toyota Corolla GLi híbrido acaba de desembarcar no mercado brasileiro, e a expectativa é alta. Este sedã, com um perfil bastante conhecido, promete conquistar tanto quem já é fã da marca quanto novos motoristas. Se você é um apaixonado por carros, já deve estar por dentro das vantagens dessa novidade.

Essa versão, focada em vendas diretas, é especialmente interessante para pessoas com deficiência. A boa notícia é que ela vem com isenção de IPI integral e um bônus de fábrica de 18%. Uma ajuda e tanto, não é mesmo?

O preço sugerido para o Corolla GLi HEV gira em torno de R$ 189.000,00 na cor Branco Lunar. Mas para PcDs, o valor reduz para R$ 143.128,93, resultando em uma economia de nada menos que R$ 45.871,07. Afinal, quem não gosta de um bom desconto?

Agora, falando do que realmente interessa ao dirigir, o Corolla GLi híbrido é equipado com um motor 1.8 aspirado que entrega 122 cavalos de potência e 16,6 kgfm de torque, tudo isso combinado com um câmbio CVT. Quem já passou horas no trânsito sabe o quão importante é ter um carro que responda bem e que seja econômico. E esse Corolla não decepciona. De acordo com o Inmetro, ele consegue fazer cerca de 12,5 km/l na cidade e até 10,7 km/l na estrada quando abastecido com etanol. Já com gasolina, os números sobem para 17,5 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada. Uma ótima escolha para quem faz muitas viagens.

E se você está pensando em segurança e conforto, pode ficar tranquilo. O Corolla GLi HEV conta com uma tela de 10” de sistema de áudio multimídia Toyota Play, que se integra facilmente com Android Auto e Apple CarPlay. Isso faz toda a diferença quando você quer ouvir sua playlist enquanto dirige. E ainda vem com um computador de bordo de 7” que facilita o acompanhamento das informações do carro.

Além disso, os faróis halógenos com acendimento automático e ajuste elétrico de altura garantem uma boa visibilidade. É sempre uma mão na roda quando se pega uma estrada à noite, não é? O carro ainda traz lanternas traseiras com luzes de freio, ré e neblina em LED, além de um porta-malas iluminado — super prático para acharmos aquilo que precisamos em viagens.

A qualidade de som também impressiona, com quatro alto-falantes e dois tweeters. E quem já ficou preso em um congestionamento sabe que ter um bom sistema de entretenimento faz toda a diferença.

O Corolla tem se mostrado um verdadeiro fenômeno de vendas no Brasil. Segundo dados, ele liderou as vendas no segmento de sedãs médios entre janeiro e agosto de 2025, com 24.484 unidades emplacadas. Para se ter uma ideia, seu concorrente mais próximo, o BYD King, vendeu apenas 8.307, e o Nissan Sentra ficou em terceiro lugar, com 3.315 unidades. Um verdadeiro sucesso!

Então, se você está pensando em investir em um sedã confiável, o Corolla GLi HEV pode ser uma escolha excelente, especialmente com essas condições para PcDs, empresas e até taxistas. Quem não gosta de um carro que combina economia, conforto e tecnologia?