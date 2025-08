Toyota lança Corolla Cross XR em agosto com desconto de R$ 44 mil

O Toyota Corolla Cross XR está com um baita desconto para pessoas com deficiência em agosto. Esse SUV é um dos mais quentes do mercado, não só pela sua reputação, mas também pelo custo-benefício que oferece. Tudo isso ajuda a manter o Corolla Cross entre os líderes de vendas, especialmente no primeiro semestre deste ano, onde ele teve 30.091 emplacamentos. Está fazendo um sucesso danado!

A versão que estamos falando, a 2.0 XR CVT, sofreu um ajuste de preço, indo para R$ 182.990. Mas se você é cliente PcD, a coisa fica ainda melhor: com a isenção total do IPI e um bônus de fábrica de 18%, o preço cai para R$ 138.577,57. Isso significa um desconto generoso de R$ 44.412,43! Impressionante, né? Essas informações estão confirmadas pela Fipe, então podem ficar tranquilos.

Se a ideia é comprar, é bom correr para as concessionárias. Elas vão ajudar em todo o processo de vendas diretas e, geralmente, a liberação da isenção do IPI é rápida, levando apenas até cinco dias. Além disso, elas fornecem informações sobre prazos de entrega e opções de financiamento. Só um detalhe: quem for adquirir essa versão pode ter que esperar até 90 dias para pegar o carro. Isso até melhorou, já que antes muitos esperavam até seis meses. Para quem está de olho, as unidades disponíveis já estão sendo reservadas principalmente por taxistas e pessoas com deficiência.

De acordo com dados da Fenabrave, o Corolla Cross superou o Jeep Compass, seu principal concorrente, que vendeu 27.533 unidades no mesmo período. O Corolla Cross estava lá em cima, mostrando seu potencial.

E não se deixe enganar por ser a versão de entrada: o Corolla Cross XR oferece um acabamento interno bem legal, com um painel e portas que têm uma textura bacana e detalhes que conferem um toque de elegância ao visual. O espaço é outro ponto forte desse SUV, com dimensões de 4,46 metros de comprimento e 2,64 metros de entre-eixos, isso se traduz em muito conforto e um porta-malas que aguenta até 440 litros.

Com um motor aspirado 2.0 Dual VVT-ie DOHC, ele rende até 175 cv com etanol e 167 cv com gasolina, entregando um torque de 21,3 kgfm a 4.400 rpm. A transmissão é uma automática CVT Direct Shift, que é bem suave e simula 10 marchas.

Falando em consumo, com etanol ele faz cerca de 8,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada. Se você optar pela gasolina, a média salta para 11,3 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada. Um número que não dá para ignorar se você faz muitas viagens.

E só para você ter uma ideia dos preços na tabela, dá só uma olhada na comparação a seguir:

| Configurações | Preços público | Preços PcD | Descontos |

|—————-|——————|——————|——————|

| 2.0 XR CVT | R$ 182.990,00 | R$ 138.577,57 | R$ 44.412,43 |

Assim, se você está pensando em um SUV que oferece conforto, economia e um baita desconto, o Corolla Cross XR é uma ótima opção para você dar uma volta por aí!