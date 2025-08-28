Toyota diminui preço do Corolla Altis Hybrid em R$ 15,2 mil para PcD

O Toyota Corolla Altis Hybrid é uma verdadeira pedida para quem busca um carro com mais acessibilidade! Ele está à disposição de pessoas com deficiência (PcD) através de vendas diretas, o que significa que você pode comprar um carro zero km com isenção de impostos. Vale lembrar que essa versão está bem em conta dentro do limite de isenção do IPI, que é de R$ 200 mil. E tem mais: a Toyota oferece um bônus de fábrica que dá aquela força extra na hora da compra.

Falando em valores, a versão mais top, a 1.8 Altis Premium Hybrid CVT, tem um preço sugerido de R$ 199.990,00 para o público geral. Mas para aqueles que se encaixam nas condições de PcD, o preço cai para R$ 184.697,07 — uma economia de R$ 15.292,93! Esses preços podem variar conforme a região, os opcionais que você escolher e até a cor do carro, então sempre vale a pena confirmar na concessionária mais próxima.

Para quem está pensando em aproveitar essa oportunidade, é bom se programar. Para obter a isenção de IPI, você vai precisar apresentar alguns documentos, como exames que comprovem a deficiência e um laudo médico assinado por um profissional reconhecido pelo Detran. Depois, uma avaliação em uma clínica credenciada vai garantir que sua compra com isenção seja concluída.

Os documentos exigidos incluem:

– Termo de curatela, se a compra for em nome de quem não tem capacidade legal

– Formulário de solicitação de isenção do IPI, disponível na Receita Federal

– Duas cópias autenticadas do Laudo Médico e da CNH especial

– Cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de endereço

– Cópia simples das duas últimas declarações de Imposto de Renda ou um comprovante de isenção

– Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS

Agora, vamos falar um pouco sobre o que acontece debaixo do capô do Corolla Altis Premium Hybrid. Esse carro é equipado com um motor 1.8 a combustão que funciona em conjunto com dois motores elétricos. O mais bacana é que ao invés de precisar ser carregada numa tomada, a bateria deles se recarrega enquanto você dirige. Quando abastecido com etanol, ele oferece até 101 cv; já com gasolina, são 98 cv, ambos a 5.200 rpm. E o motor elétrico traz mais 72 cv ao pacote, garantindo uma performance que vai te surpreender.

Além disso, o Corolla se destaca no mercado. Segundo a Fenabrave, ele foi o sedã médio mais vendido entre janeiro e julho de 2025, com nada menos que 21.581 unidades emplacadas. Na sequência, o BYD King ficou em segundo lugar com 7.221 vendas, seguido pelo Nissan Sentra, que encerrou o período com 2.916 unidades.

Se você está pensando em um Corolla Altis Hybrid, aqui estão os dados de preço para PcD em agosto de 2025:

| Configurações | Preço de tabela | Preço para PCD | Descontos |

|——————————|——————|—————-|—————–|

| 1.8 Altis Premium Hybrid CVT | R$ 199.990,00 | R$ 184.697,07 | R$ 15.292,93 |

Ao volante, você vai sentir a suavidade da direção e a agilidade desse híbrido nas ruas. É uma experiência que vale a pena conferir!