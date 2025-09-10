Toyota Corolla terá design inspirado no Prius

Mundo Automotivo

Não é só impressão, a atual geração do Corolla já tem seis anos no mercado! A 12ª versão do modelo, que conquistou muitos fãs, passou por um leve facelift na linha 2025 que chegou ao Brasil. Porém, como não há previsão de uma nova geração por enquanto, a Toyota decidiu dar uma nova repaginada no sedã, mas, por enquanto, só para a galera da China.

Recentemente, algumas imagens do Corolla Allion, como é chamado por lá, foram divulgadas pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China. A principal mudança nesta nova versão está na dianteira, que agora traz a nova identidade visual da Toyota. Lembra do estilo visto no Prius e no RAV4? Pois é, agora o Corolla também se adequou a essa nova cara.

Para dar um detalhamento, os faróis do Corolla agora têm um design diferenciado. Eles trazem um contorno em forma de “C” com um filete de LED no meio. Os módulos de luz alta e baixa ficam mais discretos, escondidinhos nas extremidades do para-choque, acompanhados de alguns toques de preto. Na parte inferior, a grade horizontal escura e um spoiler evidenciam o visual moderno e arrojado.

Se você reparar de lado, as mudanças são sutis, principalmente relacionadas ao novo desenho das rodas de liga leve. Já na traseira, as lanternas ganharam um novo arranjo e agora estão interligadas por um filete iluminado, dando um toque mais sofisticado, enquanto o para-choque mantém a linha clássica que a gente já conhece.

Uma coisa que deixa todo mundo curioso é o interior do carro. Infelizmente, as imagens que vazaram não mostram por dentro. Fica a dúvida se a Toyota vai manter o painel atual, que pouco mudou desde o lançamento, ou se vai seguir a linha mais moderna do RAV4, que tem um visual mais reto e uma central multimídia caprichada.

Agora, falando do que realmente interessa: as opções de motorização. Na China, o Corolla vai continuar com as mesmas opções disponíveis no Brasil. Temos o conjunto híbrido de 1.8, que rende até 98 cv, e o motor 2.0 aspirado a gasolina, capaz de entregar até 171 cv. Esse híbrido conta com uma bateria de níquel-cobalto-manganês, prometendo economia e eficiência, principalmente para quem faz muitos trajetos urbanos.

Com tantas atualizações e um design “repaginado”, o Corolla continua a sua jornada como um dos sedãs mais queridos por aqui e pelo mundo.

