Toyota Corolla Cross XR tem desconto para PcD de R$ 46.432

O Toyota Corolla Cross XR é uma opção super interessante para quem possui algum tipo de deficiência e está em busca de um carro zero com isenção de impostos. Essa versão é bem popular, não só por conta da isenção do IPI, mas também pelo desconto de fábrica de 18%. Mas atenção: quem acha que é só chegar e comprar pode se surpreender com o tempo de espera.

Conforme observa o portal Fipe Carros, em alguns casos a espera pode ultrapassar 90 dias. É um tempinho considerável, mas para quem não tem pressa, pode valer a pena garantir aquele desconto significativo na hora da compra.

Recentemente, o Corolla Cross 2.0 XR CVT passou por um pequeno reajuste. O preço de tabela é de R$ 185.010,00, mas para a galera PcD, essa cifra cai para R$ 138.577,57, o que representa uma economia de R$ 46.432,43. Estas informações estão bem alinhadas com o que a Toyota confirmou ao Fipe Carros.

Entre janeiro e julho de 2025, o Corolla Cross se destacou como o SUV médio mais vendido do Brasil, com 36.957 unidades emplacadas. Para se ter uma ideia, o Jeep Compass ficou em segundo lugar, com 32.468 unidades, apenas um pouco atrás. Já o Caoa Chery Tiggo 7, que também garantiu sua presença no mercado, registrou 17.905 emplacamentos.

Falando da parte mecânica, o Corolla Cross XR está equipado com um motor 2.0 aspirado Dual VVT-i DOHC. Esse motor entrega até 175 cv com etanol e 167 cv com gasolina. O torque é de 21,3 kgfm a 4.400 rpm, o que significa força na hora de ultrapassar ou nas subidas de serra. A transmissão é automática CVT Direct Shift que simula 10 marchas, bem prática para o dia a dia.

E quem se preocupa com consumo, saiba que esse SUV percorre cerca de 8,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada com etanol. Quando a gasolina entra em cena, esses números sobem para 11,3 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada. Ideal para quem faz aquelas viagens, não é mesmo?

Mesmo sendo a versão de entrada, o acabamento interno do Corolla Cross XR é bem refinado. O painel, as portas e o console têm uma textura agradável e os detalhes em costura dão aquele toque de sofisticação. E se você está preocupado com espaço, pode ficar tranquilo. O modelo mede 4,46 metros de comprimento e 1,82 metro de largura, além de oferecer um porta-malas generoso com capacidade para 440 litros.

A central multimídia de 10 polegadas é um baita diferencial, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E para quem gosta de tecnologia, o painel de instrumentos conta com uma telinha TFT de 7 polegadas, enquanto nas versões superiores essa tela chega a 12,3 polegadas.

O Corolla Cross XR também não deixa a desejar em termos de estética. Ele vem com iluminação frontal totalmente em LED, incluindo os faróis de neblina, e as rodas de liga leve aro 17 polegadas são exclusivas. As lanternas apresentam luzes de freio e de ré em LED, garantindo um visual moderno e prático.

Abaixo, você encontra uma tabela com as configurações e preços:

Preços e Configurações