Toyota Corolla Cross cresce 22% em julho entre SUVs médios

Depois de um começo de ano bem tímido, o Toyota Corolla Cross se reergueu nas vendas de 2025. Em janeiro, ele mal apareceu entre os três SUVs mais vendidos, mas agora a história é outra. O Corolla Cross está se destacando e já ultrapassou o popular Jeep Compass!

Um dos responsáveis por essa reviravolta é a versão XR, a de entrada. Essa opção oferece um desconto de 18% para vendas diretas a pessoas com deficiência e empresas. A procura foi tanta que a Toyota precisou parar os pedidos logo no início do ano, pois a demanda superou todas as expectativas.

Em junho, a Toyota decidiu reabrir as vendas da versão XR 2026 para o público PcD. O modelo vem com isenção de IPI e o mesmo desconto de 18% que a montadora oferece. Essa estratégia parece estar funcionando, já que até o dia 8 de julho, o Corolla Cross vendeu 1.708 unidades no Brasil. Isso representa um crescimento de 22,7% em relação a junho. No total, o SUV já soma 31.798 emplacamentos em 2025.

Enquanto isso, o Jeep Compass ocupa a segunda posição entre os SUVs, com apenas 1.054 unidades vendidas no mesmo período. Isso significa uma queda de 11,1% em comparação ao mês anterior, totalizando 28.585 unidades desde o começo do ano.

Se você já teve a chance de dirigir um Corolla Cross, sabe que ele oferece conforto e tecnologia. A versão 2026 vem equipada com um motor 2.0 aspirado de 16 válvulas, entregando até 177 cv de potência e 21,4 kgfm de torque. O câmbio automático CVT é aquele que simula até dez marchas no modo sequencial, oferecendo uma dirigibilidade bem interessante, especialmente em trechos de estrada mais longos.

Falando em opções, a versão híbrida não fica atrás. Com um motor 1.8 aspirado, ela gera 122 cv e 16,6 kgfm de torque, também com câmbio CVT. O melhor de tudo é o consumo: na cidade, você consegue até 11,8 km/l com etanol e 17 km/l com gasolina. Na estrada, a economia vai para 9,6 km/l com etanol e até 13,9 km/l com gasolina. Não dá pra negar, esse consumo faz a diferença, principalmente em viagens longas.

O mercado automotivo está sempre em movimento, e o Corolla Cross consegue acompanhar essa dança com confiança.