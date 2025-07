Novo exame revela detalhes da morte de Juliana Marins no Monte Rinjani

Acidente no Monte Rinjani: O que aconteceu com Juliana Marins

A brasileira Juliana Marins, publicitária de 34 anos, sofreu um acidente fatal enquanto escalava o Monte Rinjani, na Indonésia. O acidente ocorreu no dia 21 de junho de 2025, por volta das 6h da manhã, horário local, e seu corpo foi encontrado quatro dias depois, em uma área de difícil acesso.

Circunstâncias do Acidente

Juliana caiu de uma encosta enquanto fazia a trilha. Inicialmente, foram realizadas buscas com drones, que revelaram que a brasileira estava se afastando cada vez mais da trilha principal. Primeiro, foi estimado que ela estava a 200 metros do caminho, mas, ao final, seu corpo foi encontrado a cerca de 600 metros. A deterioração do corpo devido ao embalsamento dificultou a determinação exata do momento da morte e sinais clínicos como desidratação ou hipotermia.

Laudos e Causas da Morte

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro apresentou hemorragia interna como a causa da morte, resultante de múltiplas lesões. Juliana apresentava fraturas graves na pelve, tórax e crânio, sugerindo um impacto forte. Embora os legistas tivessem dificuldade em determinar se fatores ambientais também contribuíram, estimaram que, após o acidente, ela poderia ter sobrevivido por cerca de 15 minutos.

A autópsia realizada na Indonésia já havia determinado que a morte foi provocada por um trauma contundente. O médico forense indicou que não havia sinais de morte ocorrida muito tempo após os ferimentos, reforçando que os danos foram significativos e ocorreram logo após o acidente.

Resgate e Críticas

A operação de resgate enfrentou desafios significativos devido ao terreno instável e condições climáticas adversas. Muitos brasileiros criticaram a lentidão dos esforços de busca e resgate, levantando questões sobre a segurança na área. A família de Juliana manifestou seu descontentamento e prometeu entrar com uma ação judicial, alegando negligência na operação.

Histórico de Acidentes no Monte Rinjani

O Monte Rinjani, conhecido por suas trilhas desafiadoras, não é novo em relatos de acidentes. Outros incidentes graves ocorreram no passado, destacando a necessidade de melhorias na segurança da escalada. Especialistas sugerem que medidas como a instalação de cordas e barreiras em pontos críticos poderiam prevenir futuras tragédias.

Alpinistas experientes ressaltam que muitos incidentes decorrem da falta de preparação adequada dos iniciantes, que muitas vezes subestimam os desafios da escala. Há um consenso de que a segurança deve ser priorizada com mais rigor, promovendo treinamento e informação para todos os escaladores.

Conclusão

A tragédia envolvendo Juliana Marins no Monte Rinjani destaca a importância das medidas de segurança em trilhas de escalada e o cuidado necessário para previnir acidentes. Conforme as investigações e discussões sobre a segurança avançam, espera-se que novas diretrizes e práticas possam ser estabelecidas, protegendo futuros visitantes.