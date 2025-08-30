Toyota Corolla Cross atinge recorde de vendas em agosto

O ano de 2025 está sendo um verdadeiro espetáculo para o Toyota Corolla Cross. Desde que lançou a versão XR, esse SUV médio deixou a concorrência comendo poeira! Depois de um janeiro não tão animado, com apenas 1.826 vendas, o modelo não passou mais de 5 mil unidades em nenhum mês. E acredite, isso é só o começo — o Corolla Cross está batendo recordes todos os meses.

Quando esse carro chegou ao Brasil em 2021, ele já impressionou, com 34.255 unidades vendidas no seu primeiro ano. O destaque ficou para um mês que conseguiu 5.068 emplacamentos. Em 2022, o sucesso cresceu ainda mais, chegando a 42.460 vendas. E no ano seguinte, em 2023, o desempenho passou um pouco abaixo, mas ainda assim, se acumulou 42.075 unidades.

A grande virada, no entanto, ficou para 2024. O Corolla Cross vendeu 47.799 unidades, com um mês forte alcançando 4.848 vendas. E em 2025, olha só que legal: até o dia 29 de agosto, já eram 44.613 unidades emplacadas. É de dar gosto!

O grande marco foi agosto. Com apenas um dia para o fim do mês, o modelo já tinha vendido incríveis 7.656 unidades. Esse foi o melhor resultado mensal do Corolla Cross desde o seu lançamento. Um impressionante desempenho que faz qualquer amante de carro ficar animado!

No setor, o Jeep Compass continua sendo o principal concorrente, com 37.060 emplacamentos em 2025 até agora. Ele dominava o mercado brasileiro por anos, mas parece que a maré está mudando. Só em agosto, até o dia 29, o Compass vendeu 4.592 unidades.

E não podemos esquecer do CAOA Chery Tiggo 7, que ficou com a terceira posição, totalizando 21.421 unidades vendidas no ano. Em agosto, esse modelo emplacou 3.516 veículos — um número respeitável!

Sob o capô, o Corolla Cross vem equipado com um motor 2.0 aspirado de 16 válvulas, que entrega até 177 cavalos e 21,4 kgfm de torque. O câmbio automático CVT Direct Shift é uma beleza, simulando até dez marchas no modo sequencial. Já a versão híbrida traz um motor 1.8 que gera 122 cavalos e torque de 16,6 kgfm, com uma economia de combustível que impressiona: na cidade, ele faz até 17 km/l com gasolina!

Se você é daqueles que adora viajar de carro, sabe como isso faz diferença, não é mesmo? E na estrada, o número chega a 13,9 km/l com gasolina e 9,6 km/l com etanol. É efficiency total! Esse veículo não só entrega performance, mas também dá aquele alívio no bolso na hora de abastecer.

Vendo todo esse sucesso e evolução, fica claro que o Corolla Cross se firmou como um dos favoritos entre os motoristas brasileiros. É um carro que conquista não só pelo estilo, mas também pela eficiência e conforto — uma combinação irresistível para quem ama pegar a estrada.