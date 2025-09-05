Tesla pode gerar US$ 1 trilhão em metas de Elon Musk

Elon Musk se tornou um nome emblemático no mundo dos negócios e, desde maio de 2024, ele ocupa o trono como a pessoa mais rica do planeta, com um patrimônio de impressionantes US$ 378 bilhões. Mas não para por aí! Especialistas afirmam que ele pode chegar a US$ 1 trilhão nos próximos 10 anos, dependendo do que conseguir fazer com a Tesla.

Recentemente, a montadora apresentou um plano que liga a remuneração de Musk diretamente ao desempenho da empresa. Em 5 de setembro, o conselho da Tesla mostrou um novo arranjo: nada de salário fixo ou bônus em dinheiro. A ideia é que ele ganhe ações da companhia, mas somente se cumprir metas superambiciosas. Um jeito interessante de garantir que Musk mantenha o foco e que seus interesses estejam na mesma sintonia que os dos acionistas.

Esse plano vai durar uma década, e os desafios são realmente audaciosos. A Tesla quer aumentar o valor de mercado de cerca de US$ 1 trilhão para, pasmem, US$ 8,5 trilhões. Eles planejam vender 12 milhões de carros elétricos, operar 1 milhão de robotaxis, lançar um milhão de robôs de IA e ainda ter um lucro de US$ 400 bilhões! Um desafio e tanto, né?

Se alcançar todas essas metas, Musk poderá ganhar até 12% das ações da Tesla, o que pode elevar sua participação para argoludos 25%. Isso daria a ele ainda mais poder e controle sobre a montadora. Essa nova proposta surgiu após a rejeição de um plano anterior de 2018 e a recente concessão de ações avaliadas em cerca de US$ 30 bilhões.

Além disso, a proposta inclui a participação de Musk em novas áreas, como robótica e inteligência artificial, através de sua nova startup, a xAI. A presidente do conselho, Robyn Denholm, enfatizou que manter Musk motivado é essencial para que a Tesla se torne a empresa mais valiosa da história, mantendo um foco em resultados de longo prazo.

É claro que o desafio é colossal: até agora, a Tesla vendeu 8 milhões de veículos e ainda não está nem perto de lançar robôs ou robotaxis, embora tenha registrado lucros de US$ 16,6 bilhões no ano passado. O plano inclui passos bem definidos, onde as ações serão liberadas gradativamente, dependendo do crescimento do valor de mercado e das metas financeiras e de vendas serem alcançadas.

Se tudo seguir o caminho certo e os acionistas aprovarem, Musk poderá aumentar significativamente seu poder de voto e também terá uma palavra importante na sucessão do CEO da Tesla no final do período de 10 anos. Esse novo esquema reforça ainda mais a sua influência, mesmo com outras empresas sob sua liderança, como a SpaceX, Neuralink e xAI. Muita coisa pode acontecer na indústria automotiva, e Musk definitivamente está no centro dessa revolução.