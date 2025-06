Tesla é chamada a responder por publicidade enganosa na França

A Tesla levou um puxão de orelha do governo francês por causa de anúncios que, segundo as autoridades, exageram a capacidade de direção autônoma dos seus carros. A notificação veio da DGCCRF, que é a Diretoria Geral de Concorrência, Consumo e Repressão à Fraude, após uma investigação que começou no ano passado.

A polêmica gira em torno do “Full Self-Driving” (FSD), que a montadora está promovendo. Embora o Model Y já venha com o Autopilot de série em terras francesas, funcionalidades extras como o “Autopilot Aprimorado” e o FSD têm um preço lá em cima, até €7.500, ou cerca de R$41 mil. Mas aqui vai um detalhe importante: essas tecnologias ainda precisam que o motorista fique de olho, ou seja, não são totalmente autônomas como você pode imaginar. A Cybertruck, por exemplo, com o FSD, também já levantou a questão da segurança.

Além da questão da propaganda, a DGCCRF encontrou outras irregularidades nas operações da Tesla na França. Coisas como contratos que não informam datas e locais de entrega, e falta de clareza sobre pagamentos parcelados. Nada disso é bom para o consumidor, não é mesmo?

Outro ponto que chamou a atenção é que a Tesla estava cobrando antes do fim do prazo de desistência, algo que não deveria acontecer. E teve casos em que os clientes não recebiam comprovante quando pagavam uma parte do valor em dinheiro. Já pensou na frustração de não ter um registro da sua transação?

Além disso, a empresa atrasou reembolsos quando os compradores decidiram cancelar a compra dentro do prazo legal. Também não esclarecia de forma clara onde e como os veículos seriam entregues. Isso não parece muito amigável para quem está trocando de carro, certo?

O governo francês deu à Tesla um prazo de quatro meses para resolver essas questões. E se não houver mudança, a situação pode ficar feia, com multas que podem chegar a €50 mil por dia — quase R$273 mil! E olha que não é só a Tesla no mercado; a Pony.ai está desafiando a gigante da tecnologia com sua própria linha de robô-táxis, mostrando que a competição está pegando fogo.

A DGCCRF se manifestou para garantir que os consumidores não sejam enganados, ainda mais com produtos de alto valor e tecnologias complicadas como a direção autônoma. Enquanto isso, na China, as vendas de veículos elétricos de outras marcas estão disparando, sinalizando que a Tesla ainda enfrenta desafios por lá.