Edital do processo seletivo do Ministério da Educação é publicado

O Ministério da Educação (MEC) anunciou na terça-feira, 24 de junho de 2025, a abertura do processo seletivo para o Programa Universidade para Todos (Prouni) durante o segundo semestre desse ano. O edital que regula essa seleção foi publicado no Diário Oficial da União.

As inscrições para o Prouni são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, entre os dias 30 de junho e 4 de julho. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 7 de julho, enquanto a segunda chamada ocorrerá no dia 28 de julho.

Para se inscrever, os candidatos devem ter concluído o ensino médio e ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023 ou 2024, obtendo uma média mínima de 450 pontos nas cinco provas e não ter zerado a redação. É importante ressaltar que não é permitido se inscrever se o candidato participou do Enem como treineiro, ou seja, apenas para autoavaliação.

Os candidatos poderão escolher se desejam concorrer a bolsas de estudo integrais ou parciais, sendo que as integrais estão destinadas para aqueles cuja renda familiar bruta mensal, por pessoa, seja de até 1,5 salário mínimo. Já para as bolsas parciais, a renda familiar não pode ultrapassar três salários mínimos. Os professores da rede pública que atuam em instituições de ensino superior podem se inscrever sem a limitação de renda, mas apenas para os cursos de licenciatura e pedagogia.

Vários critérios serão utilizados para classificar os candidatos. A classificação levará em consideração a modalidade escolhida para a inscrição, além do curso e a instituição de ensino. A ordem de prioridade seguirá os critérios de renda e o desempenho no Enem, começando pelos candidatos que já são professores da rede pública.

Os interessados que não forem selecionados nas chamadas regulares podem manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 18 e 19 de agosto. A lista será disponibilizada para consulta a partir de 22 de agosto.

O Prouni, criado em 2004, oferece bolsas de estudo em cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior e é destinado a estudantes que ainda não possuem diploma de nível superior. O programa ocorre duas vezes ao ano e continua a ser uma importante alternativa para quem busca acesso à educação superior no Brasil.