Tabela de agosto (2025) da Fipe: confira agora

A Chevrolet decidiu dar um gás nas vendas da Spin 2026, oferecendo condições especiais durante agosto, focadas em empresas e produtores rurais. Se você tá pensando em ampliar sua frota, essa é uma boa oportunidade.

Esse mês, a Spin vem em quatro versões, com opções para cinco ou sete lugares. Vamos falar um pouquinho sobre o que cada uma traz de interessante.

Na versão mais básica, a LT de 5 lugares com câmbio manual e motor 1.8, o preço sai de R$ 133.690 para apenas R$ 124.331. Ou seja, uma economia de R$ 9.359, que pode ser bem útil no final do mês. E se preferir o câmbio automático, a diferença é super atraente também: de R$ 140.090 por R$ 130.283, um desconto de R$ 9.807. Isso pra quem está registrado como CNPJ, claro.

Se o seu lance é espaço, a versão LTZ com sete lugares e câmbio automático normalmente custa R$ 150.790, mas sai por R$ 140.234, o que dá uma economia de R$ 10.556. Para quem busca uma opção mais completa, a Premier, que também tem capacidade para sete ocupantes, geralmente é vendida a R$ 160.390, mas no programa de vendas diretas, o preço passa para R$ 149.162, ou seja, um baita desconto de R$ 11.228.

Todas as versões estão equipadas com um motor 1.8 aspirado, que entrega até 111 cv e 17,7 kgfm de torque. Independentemente da configuração, o câmbio pode ser manual ou automático, ambos com seis marchas. Isso faz uma boa diferença, especialmente em estradas onde você quer uma troca de marcha mais suave.

A Spin se destacou nas vendas de janeiro a julho de 2025, com impressionantes 12.290 unidades emplacadas. Isso a colocou à frente do Citroën C3 Aircross, que teve 3.375 unidades, mostrando que ela tem seu espaço entre os SUVs de sete lugares também.

Para quem precisa de um carro espaçoso, dá pra sentir na prática a versatilidade da Spin. Com 4,42 metros de comprimento e 2,62 metros de entre-eixos, ela é ideal para quem leva a família ou um bando de amigos pra onde for. O porta-malas é um destaque à parte, com capacidade para impressionantes 756 litros. É espaço pra carregar bagagens, compras e o que mais você precisar.

Aqui vão os preços das versões da Chevrolet Spin para CNPJ neste mês:

### Tabela de Preços da Chevrolet Spin para CNPJ em Agosto de 2025:

| Configuração | Preço de Tabela | Preço para CNPJ | Desconto |

|—————————-|——————|——————|————-|

| LT 5 lugares 1.8 MT | R$ 133.690,00 | R$ 124.331,00 | R$ 9.359,00 |

| LT 5 lugares 1.8 AT | R$ 140.090,00 | R$ 130.283,00 | R$ 9.807,00 |

| LTZ 7 lugares 1.8 AT | R$ 150.790,00 | R$ 140.234,00 | R$ 10.556,00|

| Premier 7 lugares 1.8 AT | R$ 160.390,00 | R$ 149.162,00 | R$ 11.228,00|

Se você tá na corrida por um carro que une preço, espaço e motor confiável, a Spin pode ser uma ótima pedida. Aproveite as ofertas e escolha a que melhor se encaixa no seu estilo de vida!