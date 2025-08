BYD lança 8 novos modelos para o mercado brasileiro

A BYD, uma marca chinesa de carros, está ganhando espaço no Brasil e promete novidades empolgantes. Com planos de desenvolver novos modelos, a montadora escolheu Camaçari, na Bahia, como sua base. Segundo o cronograma da empresa, a produção deve começar até o final do próximo ano.

A expectativa é iniciar a produção entre agosto e setembro, utilizando um sistema chamado SKD (Semi Knocked-Down). Esse método permite que os carros cheguem quase prontos ao Brasil, o que torna o processo mais ágil e eficiente, eliminando etapas mais complexas, como estampagem e soldagem.

O que está por vir

Com a implementação do SKD, a BYD deseja montar os veículos de forma otimizada no país. Embora ainda não tenham sido revelados os oito modelos que serão fabricados, há boas chances de vermos carros como o Yuan Pro, o Song Plus e o Yuan Plus, além de opções elétricas.

A escolha pelo Brasil para montar seus veículos tem seus motivos. A BYD busca homologar fornecedores locais, e rumores indicam que algumas empresas nacionais já estão sendo analisadas para essa parceria. Assim, o sucesso dependerá das decisões que a marca chinesa tomar.

Atualmente, a BYD ocupa o espaço onde a Ford já operou na Bahia. O projeto da montadora havia sido interrompido devido a denúncias sobre as condições de trabalho dos funcionários, que estavam enfrentando problemas e não contavam com os direitos devidos. Mas agora, um setor responsável permitiu que as obras recomessem, e a BYD contratou uma nova empresa brasileira para seguir com a construção da sua planta.

Apesar dos desafios enfrentados, a BYD tem grandes oportunidades no mercado brasileiro. Com as novas opções de veículos, os motoristas poderão escolher o carro que melhor se encaixa no seu orçamento, ampliando as alternativas disponíveis no país.