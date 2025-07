Stellantis promete decisões difíceis para corrigir problemas

Ter 14 marcas sob a mesma bandeira pode ser uma faca de dois gumes. A Stellantis está vivendo isso na pele, fechando o primeiro semestre de 2025 com um rombo considerável: 2,3 bilhões de euros em prejuízo. E a receita caiu 13%. O que antes era um trunfo parece estar virando um desafio.

Na América do Norte, o cenário não é nada animador. As vendas despencaram 23%, efeito direto das tarifas de importação que o governo Trump impôs. Na Europa, a situação é semelhante, com uma queda de 7%, principalmente por conta do atraso no lançamento de novos modelos do segmento B. E não pense que a situação é melhor na Ásia; por lá, China e Índia também mostraram resultados decepcionantes. A única região que deu um alívio foi a América do Sul, com um crescimento nas vendas de 20%. No total, a Stellantis vendeu 2,69 milhões de veículos, o que representa uma queda de 8% em relação ao ano passado.

O CEO Antonio Filosa, que assumiu recentemente, já deixou claro que vai precisar tomar decisões rígidas para reverter essa situação. Embora não tenha revelado todo seu plano, ele declarou que a Maserati não está à venda, mesmo com os rumores e a queda significativa nas vendas da marca, que caiu 57% em 2024. Para 2025, a Maserati só conseguiu vender 4.200 unidades no primeiro semestre, uma queda de 35% em relação ao mesmo período do ano passado.

Mas nem tudo é desespero! Tem a questão do Jeep Avenger, o primeiro modelo criado especialmente para o mercado europeu, que já recebeu 200 mil pedidos nos últimos dois anos. E novas apostas estão a caminho: ainda este ano, devemos ver os novos Jeep Compass, Citroën C5 Aircross, DS N°8 e até um Fiat 500 híbrido. Nos EUA, as novidades incluem o Jeep Cherokee, o Dodge Charger Sixpack e a nova Ram 1500 com motor V8 HEMI de 5.7.

A Stellantis decidiu cortar custos, e para isso, não hesitou em cancelar projetos como o de células de hidrogênio e engavetar outros que estavam em desenvolvimento. Manter tantas marcas em alta demanda ao mesmo tempo não é fácil, e a Maserati não está sozinha nesse barco.

Além disso, o relançamento da Lancia não está indo bem. As vendas caíram impressionantes 73,8% na Europa até junho, e a DS Automobiles também não está se saindo melhor, com uma queda de 20,2%. Em contrapartida, a Alfa Romeo teve um bom desempenho, subindo 33%, enquanto a Peugeot e a Jeep registraram números menos impressionantes.

É uma montanha-russa de emoções, não é mesmo?