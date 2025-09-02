Smart ForTwo retorna com novo nome e fabricação na China

A Smart tem se reinventado nos últimos anos, saindo do radar para ganhar novas formas. Em 2019, a Mercedes-Benz e a Geely decidiram unir forças numa joint venture, cada uma com 50%. Essa parceria mudou o jogo da marca, que agora produz seus modelos na China, enquanto a icônica fábrica em Hambach, na França, foi vendida.

Recentemente, a empresa anunciou o retorno de um dos seus carros mais icônicos: o ForTwo, agora rebatizado como #2. Esse novo modelo urbano promete trazer de volta o charme do original e chegará com tudo no final de 2026. O #2 será montado em uma plataforma novinha, especialmente projetada para esses carros ultracompactos, e o design é assinado pela própria Mercedes-Benz. Para quem se pergunta: sim, o #2 também será fabricado na China.

Ainda não se sabe se ele desembarcará nos EUA ou aqui no Brasil, onde o nome Smart pode causar algumas risadas. Por enquanto, esse hatch elétrico estará disponível na China, na Europa e em outros mercados. A Smart gosta de se ver como a “inventora do carro urbano” e promete que o #2 será mais um carro de dois lugares, perfeito para o dia a dia nas grandes cidades.

Os primeiros teasers mostram um carro que mantém a silhueta característica dos ForTwos, mas com um toque mais moderno e ângulos mais definidos. Outro ponto interessante é que, diferente de alguns modelos anteriores que ainda utilizavam motores a combustão, o #2 será totalmente elétrico. Isso deve garantir uma cabine mais espaçosa, sem perder a agilidade que um carro pequeno oferece.

Na Europa, muitos fabricantes têm se afastado do segmento A, mas a VW está prestes a entrar de vez com o ID.1, que promete ser maior que seu antecessor, o e-up! e o Smart #2. Para você que adora um carro compacto, essa é uma boa nova!

É animador ver um novo carro pequeno entrando no mercado, ainda mais em um cenário onde os modelos tendem a ficar cada vez mais grandões. A tecnologia de baterias evoluiu bastante, então é bem provável que o novo #2 tenha uma autonomia muito melhor que o antigo ForTwo elétrico. Os engenheiros devem empurrar as rodas para as extremidades, garantindo mais espaço para a bateria sem perder a essência de um carro pequeno.

A grande questão, claro, é o preço. O VW ID.1 deve sair por volta de 20 mil euros na Europa. Se o Smart #2 vier com um preço muito acima disso, vai ser complicado convencer os motoristas a optarem por ele em vez de um hatch cinco portas, que tem seu espaço no mercado. E não podemos esquecer do retorno do Twingo, que também promete chegar como um modelo elétrico ainda mais acessível.

Cada vez mais, os apaixonados por carros anseiam por novidades interessantes. O novo Smart #2 pode ser uma das apostas mais legais para quem adora um carro prático e ágil para o dia a dia nas cidades.