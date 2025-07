Smart #3 2026 é lançado na China com novas opções

O Smart #3 2026 foi apresentado oficialmente no dia 11 de julho na China, e já está fazendo barulho. Os preços começam em 164.900 yuans, o que dá algo em torno de R$ 23 mil, e vão até 259.900 yuans, uns R$ 36,3 mil na versão esportiva Brabus.

Esse SUV elétrico tem um design que segue a linha “sensível e preciso”, agora com um toque moderno: o logo foi realocado para o para-lama dianteiro. E não se preocupe, ele continua com as mesmas medidas da geração anterior — 4,4 metros de comprimento e 2,78 metros de entre-eixos, o que o classifica como um SUV compacto bem eficiente.

Estilo e Conforto

Quando falamos de estilo, o Smart #3 2026 não decepciona. Ele vem com rodas de 19 polegadas de série, com a opção de 20 polegadas, e um teto solar panorâmico que dá um charme todo especial. A versão Brabus traz um visual mais ousado, com pinças de freio vermelhas e um kit aerodinâmico que promete agradar quem adora um toque esportivo.

E se você ama personalização, vai curtir a nova paleta de cores, que agora conta com Ceramic Cream e Electron Blue, totalizando oito opções para você deixar seu carro com a sua cara.

Tecnologia a Bordo

Por dentro, o Smart #3 é puro conforto. O painel em formato de “T” traz um toque de sofisticação com saídas de ar circulares. A central multimídia de 12,8 polegadas e o painel de instrumentos digital de 9,2” são destaque, assim como o head-up display de 10”. E se você é fã de música, o sistema de som Beats com 13 alto-falantes vai deixar suas playlists ainda melhores, além de uma iluminação ambiente que oferece 64 cores diferentes.

Na versão Brabus, você encontra detalhes como costuras vermelhas e um volante com acabamento em camurça, tudo para dar aquele upgrade na experiência ao volante.

Performance e Autonomia

Em termos de motorização, o Smart #3 2026 oferece duas opções: tração traseira (RWD) ou integral (AWD). A versão RWD tem 268 cv, com duas opções de bateria — 49 kWh, que garante 415 km de autonomia, ou 66 kWh, com incríveis 555 km. Ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,4 segundos. Já as versões AWD têm a potência elevada a 422 cv e vão de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos, com um toque especial na versão Brabus, que consegue isso em apenas 3,6 segundos.

A recarga rápida também é um ponto forte, permitindo que você carregue a bateria de 10% a 80% em menos de 30 minutos. Para quem pega muito trânsito, essa agilidade faz toda a diferença.

Sistemas de Segurança

Além da performance, a segurança é uma prioridade. O Smart #3 vem equipado com sistemas avançados de assistência ao motorista. A versão Brabus conta com impressionantes 23 sensores. Dentre as opções, você encontra assistente de estacionamento, alerta e assistente de mudança de faixa, e até controle em congestionamentos. Esses recursos tornam a dirigibilidade muito mais tranquila, especialmente em situações estressantes.

Com tantos detalhes e tecnologias, o Smart #3 2026 se mostra uma baita opção no cenário dos SUVs elétricos – perfeito para quem busca estilo, conforto e performance na hora de explorar as estradas.